Tupeu de afacerist: 30 de angajați fără carte de muncă

15:10:02 / 11 Septembrie 2014

de ce nu se verifica unitatile medicale?

domnule director eugen bola tin sa va precizez ca in marile unitati medicale private din constanta( isis, regina maria,medstar, etc) medicii sunt platiti intr-o forma mascata de contract de colaborare, desi sunt premise de contract de munca:folosesc baza materiala a clinicii private, respecta un program de lucru-programari, au in subordine personal medical-asistente, receptionere care incaseaza bani pe prestatie medicului cu contract de colaborare, raspund in fata managerului medical al clinicii!! cum e posibil ca banii pe consultatiile medicului colaborator sa fie incasate pe cui clinica si nu cnp medic, iar acesta sa nu aibe contract de munca? aceasta nu e o munca la negru mascata in contracte de colaborare, pentru a reduce plata impozitelor la stat?