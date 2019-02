Tupeul bugetar și anul electoral, cel mai consacrat duet

La stat, lucrurile merg simplu. Dacă unii fac grevă, toți le urmează apoi exemplul. Iar dacă e an electoral, atunci chiar TREBUIE să faci grevă. E „the circle of life“, ca-n Lion King. Și, interesant e că poți să pari și 100% îndreptățit să protestezi și să ceri salariu mai mare. Când angajații de la Metrou amenință că paralizează Bucureștiul pentru că își pun zilnic viața în pericol pe-un salariu de nimic - îți vine să-i crezi. Când minerii de la CE Oltenia se plâng că și șoferii bugetari din București câștigă mai mult - sună complet credibil. Apoi vin cei de la CFR, pe care nu-i are nimeni la inimă, dar și ei fac o impresie bună, de pisici abandonate pe șine. Desigur, dacă te uiți pe datele oficiale, realizezi că aceste companii merg în pierdere, nu investesc mai nimic, nu prea fac restructurări, înghit subvenții de stat și plătesc niște salarii mult peste media națională (ba chiar peste media din țări dezvoltate). Lecția - atitudinea face toți banii.

PRESIUNI IMENSE 2019 - 2020. Teren electoral minat, nu glumă. Vin alegerile și, după cum cere tradiție, se înmulțesc revendicările salariale ale sindicaliștilor din marile companii de stat. Ei cer lefuri mai mari și personal extins, pe motiv că muncesc prea mult și câștigă prea puțin. Să fie, însă, chiar așa, se întreabă analistul Iancu Guda - „Să luăm cazul Metrorex. În noiembrie, angajații amenințau cu greva generală, cerând majorări salariale cu 42%. Este vorba despre o companie care, conform datelor oficiale ale Ministerului Economiei, a înregistrat pierderi operaționale între 20 - 30%, în fiecare an din ultimii cinci, perioadă în care salariul mediu brut/angajat a urcat cu aproape 50%, de la 5.839 lei în 2013 la 7.555 lei în 2017, adică mai mult decât dublul mediei naționale. Eliminând subvențiile de stat, compania înregistrează pierderi nete de 55% din cifra de afaceri, în condițiile în care firmele similare din capitalele importante au un profit mediu de 11%. De asemenea, Metrorex are 63 angajați pentru fiecare kilometru din rețea, cu 20% peste media din capitalele europene importante. Salariul mediu net/angajat, de circa 1.144 euro, e cu 10% peste valoarea din companiile similare active în Budapesta, Varșovia și Praga. Acolo, lefurile sunt cu doar 38% peste media națională. La noi - cu peste 100%“. În urma amenințărilor, Metrorex a obținut o creștere cu 20% a salariilor și o suplimentare cu 30% a personalului angajat... Cum cheltuielile nu pot fi suportate din bugetul companiei, fie cresc prețurile biletelor, fie cresc subvențiile de stat. În ambele cazuri, nota de plată va fi pasată populației, spune Guda. Ah și, evident, investițiile Metrorex din ultimii cinci ani au ajuns la un minim al deceniului.

GREVĂ DUPĂ GREVĂ Succesul sindicaliștilor de la Metrorex i-a determinat și pe cei de la Complexul Energetic Oltenia să-și încerce norocul. În mijlocul iernii, câteva mii de angajați din cadrul unităților miniere au intrat în grevă, cerând majorări salariale cu 45% (un salariu minim de 4.000 lei/angajat) și condiții mai bune de lucru. „În 2017, compania a avut pierderi din exploatare de 28% din business, după eliminarea subvențiilor. Pierderile au fost mult mai mari în trecut și au fost raportate în fiecare an din ultimul deceniu. Au fost și restructurări, în 2013 - 2014, de la 18.620 în 2013 la 13.704 angajați în 2017. Totuși, salariul mediu brut a fost de 5.426 lei, în 2017, cu aproape 50% peste media națională. Greva a fost mediatizată, ba chiar s-a implicat și premierul. Și se pare că se va da curs solicitărilor, ba chiar se caută o soluție pentru exceptarea companiei de la plata impozitului de 2% din cifra de afaceri“, notează Guda. Bineînțeles, investițiile din ultimii cinci ani sunt aproape inexistente, iar activele au scăzut la 6,1 miliarde lei. Instalațiile și echipamentele folosite sunt învechite și intră des în avarie, punând în pericol și siguranța angajaților și producția energetică. Drept urmare, importăm energie din Ungaria și, în fiecare zi, prețul de livrare atinge noi maxime istorice (fiind deja cel mai ridicat din UE).

PUTEA SĂ LIPSEASCĂ CFR? Și, ca totul să fie „perfect“, cei de la CFR se gândesc să facă o mișcare similară. Potrivit unui comunicat al confederației sindicale naționale Meridian, printre cerințe se numără adoptarea de urgentă a statutului personalului feroviar și alocarea de fonduri europene pentru modernizarea parcului de trenuri al CFR Călători. Pe lista revendicărilor se mai află numirea unui ministru competent al Transporturilor și, evident, creșterea salariilor. „Și totuși, între 2014 și 2017, jumătate dintre veniturile companiei au fost subvenționate de stat. Fără ele, pierderile operaționale ar fi de 65 - 70%. Salariul mediu brut a crescut cu 50%, în acest timp, de la 3.531 la 5.110 lei, fiind cu circa 50% peste media din mediul de afaceri. Iar întârzierile trenurilor... 4,5 milioane minute în 2017, adică circa 8,5 ani!“, conchide Guda. Așa merg lucrurile.