Turcan, exclusă, fără drept de apel, din conducerea PDL

Alegerile interne din PDL, atât cele pentru desemnarea preşedintelui cât şi pentru ocuparea celorlalte funcţii din partid au scos la iveală că portocaliii mai mari îşi calcă în picioare propriii colegi atunci când e vorba să-şi atingă un obiectiv şi există un obstacol, fie el de aceeaşi parte a baricadei. Aşa s-a întâmplat şi cu fostul vicepreşedinte al PDL, deputatul Raluca Turcan, care, în mijlocul convenţiei, s-a trezit că partidul nu o mai susţine să candideze la funcţia pe care o deţinea, fiind nevoită să lase locul liber unui alt coleg. Mutarea gândită de mai marii partidului, fără nici măcar s-o informeze pe Turcan, s-a petrecut după ce Emil Boc a primit cele mai multe voturi pentru funcţia de şef al partidului în defavoarea principalului său contracandidat, Vasile Blaga. Aşa-zisul motiv al eliminării Ralucăi Turcan ar fi fost faptul că era susţinătoare a lui Boc iar liderii portocalii îşi doreau un susţinător al lui Blaga, în persoana lui Victor Tarhon. Coincidenţă sau nu, Victor Tarhon este preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, locul unde Ministerul Turismului s-a implicat realizând multe investiţii. Fostul vicepreşedinte al PDL a mărturisit că a aflat de decizia liderilor partidului exact în momentul în care trebuia să-şi susţină discursul pentru candidatura la funcţia de vicepreşedinte. Tot ea a spus că luase hotărârea de a candida pentru funcţia de vicepreşedinte al PDL după două discuţii cu Boc, care o acceptase în echipă. \"Practic, a fost o sacrificare a unui membru al echipei, în condiţiile unui vot politic, ştiind că voturile mele trebuie să se ducă la un alt coleg. Mi-a produs amărăciune această mişcare, mai ales că eu sunt un om politic care înţelege condiţionalităţile ocupării unei funcţii de conducere în acest context\", a declarat deputatul PDL, adăugând că ar fi fost suficient să i se spună că locul său trebuie să-l ocupe altă persoană. Cât despre faptul că Raluca Turcan era în cărţi pentru preluarea şefiei Ministerului Muncii, în schimbul renunţării la candidatură, ea a negat că i s-ar fi propus o astfel de ofertă. Mai mult, ea spune că nu este genul de persoană care vede politica ca o formă de troc. \"Pe de o parte, nu am fost anunţată că am fost sacrificată din echipa preşedintelui Boc, iar pe de altă parte, cred realmente că nu funcţia defineşte traiectoria unui om politic, funcţia este importantă, însă nu suficientă\", consideră deputatul.