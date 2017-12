Turcescu, deputat de Constanţa, atacă SCJU! Replica preşedintelui CJC

Ca urmare a afirmațiilor lui Robert Turcescu, legate de situația Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, face următoarele precizări: “Regret că domnul Robert Turcescu, deputat al județului Constanța, a dat o altă interpretare solicitării mele, făcută către toți parlamentarii aleși în județul nostru, referitoare la un subiect atât de important cum este sistemul sanitar constănțean - respectiv Unitatea de Primiri Urgențe. Sănătatea este un sector prea serios pentru mine, iar eu cred că putem schimba ceva în acest domeniu doar dacă ne vom așeza împreună la masa discuțiilor. Prioritatea mea în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța este aceea de a ține cont de nevoile cetățenilor județului Constanța. Am văzut în toți parlamentarii de Constanța niște parteneri de dialog. Cred în continuare că am parteneri de dialog în cadrul celorlalte partide politice. La Constanța, avem un spital de dimensiuni impresionante, pe care dorim să-l modernizăm, pe care dorim să-l dotăm, pentru care ne zbatem să obținem fonduri. Voi continua să invit toți reprezentanții partidelor politice la discuții, mai ales pe teme atât de importante precum sistemul sanitar. Mă interesează părerea oamenilor, colegilor politicieni pentru că singurul nostru scop este să lucrăm pentru oameni și să adoptăm soluția cea mai bună pentru populație”.

Precizăm că, în această lună, din partea cabinetului președintelui Consiliului Județean Constanța - Marius Horia Țuțuianu a fost transmisă către toți demnitarii reprezentativi pentru județul Constanța o adresă prin care erau informați despre situația financiară a UPU Constanța. “Am transmis această adresă instituțiilor statului și tuturor reprezentanților județului Constanța în Parlamentul României pornind de la premiza că toți suntem în slujba cetățeanului. Dacă mă gândeam la aceste lupte, cu siguranță că nu aș fi dat ocazia colegilor din alte formațiuni politice să se folosească de această informare în scopuri de promovare personală. Încă de la învestire am declarat că voi bate personal la ușile tuturor ministerelor pentru a aduce fonduri pentru județ și în principal pentru sănătate. Asta am făcut, apelând pe toate căile la toți demnitarii, indiferent de culoarea politică. Cred că este firesc să mențin un dialog cu toți cei care reprezintă interesele județului nostru, mai ales în contextul în care toate acțiunile mele sunt transparente. De asemenea, este firesc să aducem la cunoștința autorităților publice centrale problemele cu care ne confruntăm, deoarece nu întotdeauna reprezentanții Guvernului cunosc în detaliu proiectele unui județ. Este de datoria noastră, ca manageri ai județelor, să anunțăm instituțiile statului despre proiectele noastre. Am considerat că este firesc să informăm și reprezentanții județului în Parlamentul României. Consider că domnul Turcescu, în mod eronat, a asociat problemele cu care se confruntă UPU cu o vendetă politică. Am căutat sprijin la parlamentarii constănțeni, deoarece bugetul României este aprobat de Parlament. Chiar dacă domnul Turcescu a folosit acest demers al meu într-un atac politic, eu încă mă bazez pe votul dumnealui în Parlamentul României, întrucât este deputat ales al județului Constanța. Sunt convins că, acum, după ce am expus această problemă, vom găsi soluții la nivel central”, mai susține președintele CJC.

UPU Constanța asigură coordonarea regională pentru regiunea Sud-Est, primind pacienți transferați de la alte unități din județele limitrofe (Tulcea, Ialomița, Călărași), dar și pentru turiștii români și străini sosiți pe litoral în perioada sezonului estival.