Turcia a bombardat intensiv poziţii kurde din nordul provinciei Alep

Turcia a bombardat în mod intensiv, joi seara, zonele aflate sub controlul kurzilor, în nordul provinciei Alep din Siria, a anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Bombardamentele durau de cinci ore la momentul anunţului ONG-ului şi au continuat, vizând bastionul kurd de la Afrin, nu doar zone aflate de puţin timp sub controlul Forţelor Democratice Siriene (FDS), o coaliţie arabo-kurdă dominată de Unităţile pentru Protecţia Poporului kurd (YPG). Susţinute de raiduri ale forţelor aeriene ruse, forţe FDS au cucerit mai multe localităţi care se aflau sub controlul rebelilor, în nordul provinciei Alep, în apropiere de frontiera cu Turcia. Înaintarea forţelor FDS alarmează Turcia, care efectuează bombardamente asupra acestora de sâmbăta trecută. Ankara a atacat joi, pentru prima dată, oraşul Afrim, unde doi civili au fost ucişi, iar alţi 28 răniţi.

Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a avertizat că o escaladare a activităţilor militare în Siria ameninţă să blocheze eforturile de implementare a unui armistiţiu şi reluarea negocierilor de pace. Afirmația a fost făcută de Ban Ki-moon joi, în primul său raport pe care l-a prezentat Consiliului de Securitate al ONU cu privire la implementarea unei rezoluţii adoptate în decembrie, care stabileşte o foaie de parcurs a unui proces de pace în Siria. Rezoluţia a fost susţinută de 17 ţări care mediază negocieri între părţile implicate în conflictul sirian. Aceleaşi ţări au convenit pe 12 februarie, la Munchen, asupra unei încetări a ostilităţilor, în termen de o săptămână. Cu o zi înainte de acest termen, Ban Ki-moon a subliniat că nu era evidentă o eventuală implementare a armistiţiului, în contextul în care forţele guvernamentale siriene şi-au continuat campania, susţinute de forţele aeriene ruse, de încercuire a oraşului Alep, după ce au blocat o rută de aprovizionare a acestui fief rebel dinspre Turcia. De asemenea, Turcia a încercat să mobilizeze o coaliţie de ţări care să trimită forţe terestre în luptă, la frontieră. Arabia Saudită a anunţat că este dispusă să participe la o asemenea coaliţie.

Secretarul general al ONU a subliniat că membrii Consiliului de Securitate au fost puşi rareori într-o asemenea situaţie. ”Părţile beligerante siriene şi susţinătorii lor pot continua să urmeze logica falimentară a victoriei militare, care a condus deja la moartea a peste 250.000 de sirieni, la cea mai mare criză umanitară din vremurile noastre şi la crearea unor fiefuri ale unor organizaţii teroriste ca grupările Statul Islamic (SI) şi filiala siriană al-Qaida, Frontul al-Nusra, sau membrii Consiliului de Securitate, inclusiv Rusia, SUA şi puterile europene, pot încerca să detensioneze situaţia şi să relanseze negocierile”, a subliniat Ban Ki-moon. ONU a stabilit o nouă rundă de negocieri pe 25 februarie, dacă eforturile în vederea implementării unui armistiţiu parţial, care nu este valabil şi pentru cele două organizaţiii teroriste, reuşesc până atunci.

Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a oprit ultima rundă de negocieri, pe 5 februarie, în parte din cauza intensificării activităţilor militare în regiunea Alep. Pentru ca negocierile să reuşească, este necesar ca cele 17 ţări din cadrul Grupului internaţional de susţinere a Siriei să dea dovadă de o susţinere reală, angajată şi pe temen lung, a declarat Ban Ki-moon. El şi-a reiterat îndemnul ca membrii Consiliului de Securitate al ONU să sesizeze Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru a ancheta eventuale crime de război în Siria. ”Cei vinovaţi trebuie să dea socoteală pentru crimele înfiorătoare care continuă”, a subliniat el. O încercare în acest sens, în mai 2014, a fost susţinută de 13 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, însă Rusia, cel mai apropiat aliat al regimului preşedintelui sirian, Bashar al-Assad, şi China au opus un vot de veto.

