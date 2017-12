Turcia refuză să plătească despăgubiri pentru bombardierul rusesc doborât

Ankara afirmă că nu va plăti nicio compensaţie Moscovei pentru bombardierul rus doborât luna trecută de forţele aeriene turce, în apropiere de frontiera dintre Turcia şi Siria, scriu ziarele turce ”Daily Sabah” și ”Hurriyet”. Această poziţie a Ankarei a fost reiterată de Tanju Bilgic, purtător de cuvânt al Ministerului turc de Externe, imediat după ce Aleksei Meşkov, adjunct al ministrului rus de Externe, a îndemnat Turcia să plătească despăgubiri pentru avionul rusesc de război pe care l-a doborât. Forţele aeriene turceşti au doborât bombardierul rusesc pe 24 noiembrie, afirmând că a pătruns în spaţiul aerian turc, dinspre Siria, ignorând o serie de avertismente. Unul dintre cei doi piloţi de la bordul bombardierului a fost ucis în acest incident. Moscova insistă că avionul nu a ieşit deloc din spaţiul aerian sirian şi a impus Ankarei o serie de sancţiuni economice, ca măsuri de retorsiune.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat acțiunile conducerii de la Ankara drept ”dușmănoase”, declarând că ”incidentul s-ar putea explica prin faptul că cineva din conducerea turcă a decis să-i lingă pe americani undeva”. După desfășurarea bateriilor de rachete antiaeriene S-400 Triumf în Siria, Turcia nu va putea, la fel ca înainte, să încalce spațiul aerian al Siriei, fără a fi pedepsită, a declarat Putin în conferința de presă de joi, care a reunit 1.390 de reprezentanți ai presei ruse și străine, potrivit RIA Novosti. ”Autoritățile turce credeau că noi vom pleca din Siria. Nu, Rusia nu este țara care să facă asta. Dimpotrivă, noi ne-am consolidat prezența în Siria, am mărit numărul avioanelor de luptă. În Siria nu era niciun sistem rusesc de apărare antiaeriană, acum, astfel de sisteme există și, în plus, dintre cele mai moderne. Dacă mai devreme Turcia zbura și încălca spațiul aerian al Siriei, acum nu are decât să se încumete”, a insistat președintele rus.

După incidentul cu bombardierul rus Su-24, Rusia a desfășurat în Siria cel mai nou sistem de rachete antiaeriene S-400 Triumf și a trimis crucișătorul ”Moscova”, echipat cu sisteme antiaeriene, precum și submarinul ”Rostov-pe-Don”.

