Turcia vrea o colaborare cu România pentru a lega Constanţa de alte porturi

Ministrul de Externe turc, Ahment Davutoglu, a declarat, vineri, la Bucureşti, că ţara sa doreşte să colaboreze cu România în domeniul transporturilor, pentru a lega Constanţa de alte porturi importante din regiune sau pentru a transforma Dunărea într-un nou „Drum al mătăsii”, care să lege Occidentul de Asia. „Relaţiile româno - turce sînt foarte vechi, cu rădăcini adînci în istorie. Anul trecut am sărbătorit 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice”, a spus ministrul turc. El a mai accentuat că între cele două ţări nu există „niciun fel de problemă”, desfăşurîndu-se un proces continuu de consultare. Davutoglu a exprimat interesul Turciei privind proiectele de infrastructură şi transport din România, care poate fi punctul de legătură dintre Occident şi spaţiul asiatic. „Am discutat în detaliu aspecte privind colaborarea economică în zona Mării Negre. Noi considerăm că Marea Neagră este un spaţiu al păcii, al cooperării şi al stabilităţii. Vom dezvolta proiecte de colaborare în zona Mării Negre, care se referă la domeniul energiei, la domeniul transporturilor, în aşa fel încît să putem să legăm portul Constanţa de importante porturi din regiunea Mării Neagre”, a accentuat ministrul turc. La rîndul său, ministrul român de Externe, Cristian Diaconescu, a atras atenţia în legătură cu proiectele de cooperare dintre cele două ţări. „Am explorat o serie de proiecte de cooperare în ceea ce priveşte Marea Neagră şi am exprimat interesul ca Turcia să participe la proiectele promovate în interiorul Sinergiei Mării Negre”, a evidenţiat şeful diplomaţiei române. Davutoglu a mai spus că Turcia are convingerea că, de cînd a intrat în NATO, România a devenit o ţară şi mai puternică şi a mulţumit părţii române pentru sprijinul acordat în vederea aderării la UE.