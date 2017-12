Turcii constănţeni sărbătoresc Ziua Copilului

În fiecare an, pe 23 aprilie, Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) marchează Ziua Copilului din Republica Turcia, printr-o serie de manifestări cu caracter educativ, comunicaţional şi competiţional, dedicate celor mai mici membri ai comunităţii. Această zi are o semnificaţie deosebită pentru turcii de pretutindeni, deoarece în 1920, pe 23 aprilie, s-a întrunit pentru prima oară Parlamentul Republicii Turcia, naţiunea turcă dobîndindu-şi astfel independenţa, suveranitatea şi libertatea. După opt ani, primul preşedinte al Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk, a dedicat această zi - plină de semnificaţie - copiilor, în semn de respect pentru generaţiile tinere care reprezintă viitorul unei naţiuni. Pentru prima oară în lume, în 1928, copiilor le-a fost dedicată o zi pentru a fi sărbătorită la nivel naţional. La manifestarea organizată săptămîna viitoare de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, sub motto-ul ”Fiecare copil e o floare”, peste 200 de elevi de etnie turcă se vor întrece în concursuri interactive, de cultură generală, de compoziţie pe o temă dată, de role şi biciclete. Inedit, în acest an, membrii ansamblului folcloric ”Fidanlar”, aparţinînd UDTR, îi vor învăţa pe copiii de etnie turcă, dar şi pe cei români, paşii unui dans tradiţional turcesc (dansul lingurilor), iar cea mai bună pereche de mici dansatori amatori va fi premiată. În cadrul evenimentului, va fi vernisată o expoziţie în care vor fi prezentate în imagini, momente din viaţa lui Mustafa Kemal Ataturk, dar şi din istoria contemporană a Turciei, obiective istorice şi turistice.