Turcii din Constanţa, la festivalul Pro Etnica 2009

UDTR participă, în perioada 20 - 21 august la Pro Etnica 2009, festival interetnic desfăşurat la Sighişoara. În acest an, UDTR este reprezentată de ansamblul folcloric Delikanlilar, coordonat de Melek Osman. Membrii ansamblului Delikanlilar vor urca pe scena festivalului timp de 30 de minute şi vor prezenta dansuri tardiţionale turceşti din zona Mării Negre. Din programul constănţeilor nu vor lipsi dansurile: zeybek, uzun hava, kaval, kara deniz etc... \"A devenit o tradiţie pentru UDTR să participe la Pro Etnica Sighişoara. Este locul transilvan unde în fiecare an etnicii turci dobrogeni aduc cîte o fărîmă din spiritualitatea lor prin dansurile tradiţionale specifice. În acest an, participanţii la festival şi mai ales turiştii vor putea degusta din delicatesele turceşti din care nu vor lipsi baclavalele, plăcintele cu brînză şi cu carne, pregătite de turcoaicele de la filiala UDTR din Valul lui Traian\", a declarat Melek Osman, coordonatoarea ansasamblalului folcloric. Festivalul Intercultural Pro Etnica se află la cea de-a noua ediţie şi este cel mai amplu festival interetnic organizat anual în România, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor.