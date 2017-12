Turiști români blocaţi de inundaţii într-o staţiune din Malaysia

Aproape 60 de turişti străini, inclusiv români, erau blocaţi într-o staţiune dintr-un parc malaysian afectat de cele mai puternice inundaţii din ultimele patru decenii, a anunţat personalul astăzi, iar autorităţile au trimis bărci şi elicoptere pentru a-i salva, relatează The Straits Times online. Potrivit site-ului publicaţiei, aproximativ 84 de oaspeţi, inclusiv străini din Canada, Marea Britanie, Australia şi România, şi zece membri ai personalului de la Mutiara Taman Negara Resort, pe coasta de est a statului Pahang, sunt izolaţi din cauza inundaţiilor provocate de revărsarea râului Sungai Tembeling, a declarat un reprezentant al staţiunii, fără să ofere alte precizări despre turişti, citat de Reuters. Pompieri şi salvatorii locali au trimis ambarcaţiuni şi căutau un loc în care un elicopter să aterizeze în siguranţă, a adăugat el. Parcul, o destinaţie turistico-ecologică populară care cuprinde 434.300 de hectare de pădure tropicală, este afectat de cele mai puternice inundaţii înregistrate din 1971. Inundaţii importante au afectat, de asemenea, coasta de est a ţării, potrivit agenţiei Bernama. Locuitorii din regiune au fost avertizaţi să evite zona de coastă şi gurile de vărsare ale râurilor, în contextul în care valurile urmează să atingă cel mai înalt nivel în următoarele două nopţi, potrivit unor surse citate de ziar. "Ei urmau să plece astăzi (marţi), însă râul a izolat zona de restul lumii şi rămânem fără hrană. Dar asigurăm siguranţa şi confortul turiştilor, iar dacă va fi necesar vom folosi un elicopter să ne aducă hrană mâine", a declarat un angajat al staţiunii marţi seara, cerând protecţia anonimatului. Evacuarea a început astăzi la ora locală 8.30 (2.30, ora României), cu ambarcaţiuni trimise să aducă sinistraţii la SK Kuala Tahan, o localitate vecină, iar elicoptere au fost mobilizate pentru a aduce victime la Jerantut Hospital, potrivit ziarului The New Straits Times. Partea de est a Malaysiei este afectată frecvent de inundaţii, în perioada musonului de nord-est. În 2014 aproximativ 60.000 de persoane au fost evacuate din cauza inundaţiilor, cele mai multe pe coasta de est, potrivit ultimelor date publicate de Bernama.