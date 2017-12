Turismul balnear, prioritar pentru România

România este încă o destinaţie competitivă în ceea ce priveşte preţurile în turism şi va deveni curând foarte importantă în turismul de sănătate, apreciază secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), Taleb Rifai. El crede că România se califică din toate punctele de vedere pentru dezvoltarea turismului de sănătate, pentru că are un nivel înalt de cunoştinţe şi tehnică în domeniu, este amplasată strategic şi în industria de turism există un nivel înalt de expertiză. „OMT este decis să sprijine aceste eforturi şi sunt convis că, foarte curând, România va deveni o destinaţie foarte importantă în turismul de sănătate”, a spus el. Turismul balnear a devenit o prioritate şi pentru Ministerul Turismului, ministrul de resort, Eduard Hellvig, declarând că acest domeniu este o nişă pe care România nu trebuie să o rateze. „Este adevărat, la nivel de infrastructură lucrurile nu stau aşa cum ne-am dori, din aceste considerente am spus că una dintre priorităţile strategice pe care trebuie să le avem în următoarea perioadă este să corelăm ceea ce există ca potenţial natural în România cu investiţiile în infrastructura specifică. Ca atare, una dintre priorităţile strategice pentru 2013 va fi şi investiţii în ceea ce înseamnă infrastructură, pentru a ajuta dezvoltarea domeniului turismului medical şi a turismului balnear”, a precizat ministrul. El a adăugat că avantajul acestui tip de turism este că cei care vin la relaxare nu vin singuri, vin însoţiţi de familie. „Aceştia au capacitatea, dacă sunt mulţumiţi de servicii, să promoveze turismul balnear în ţările de provenienţă şi, ca atare, acest mecanism de dezvoltare a unui marketing eficient şi a finanţării infrastructurii în zona balneară arată că România are potenţial mare şi este obligaţia noastră să valorificăm acest potenţial”, a arătat Hellvig. La rândul lui, preşedintele Organizaţiei Patronatelor din Turismul Balnear, Nicu Rădulescu, a precizat că aproape 100.000 de străini vin anual în România pentru servicii de sănătate.