Turismul creativ, promovat pe litoral românesc și bulgar

Fundația Umanitară Clopot și Institutul Eureka implementează, la Constanța, proiectul „MULTICULTYA - Patrimonul multicultural și iahting în zona Mării Negre pentru dezvoltarea unui turism creativ și sustenabil în zona transfrontalieră Constanța - Dobrich“ (Multi-cultural heritages and yachting on natural heritage Black Sea for a sustainable and creative tourism development on the crossborder area Constanta Dobrich– MULTICULTYA). Astfel, timp de doi ani, vor fi create produse turistice ce vor răspunde principalelor provocări ale litoralului românesc și bulgar, pentru atragerea unui număr cât mai mare de turiști și diversificarea categoriilor acestora: turismul sezonier, lipsa mai multor produse turistice ce pot fi recomandate în afara sezonului estival, interesul insuficient al operatorilor de turism de a promova pachete turistice diversificate, inovatoare și creative pe litoral.

Ofertele actuale nu răspund dinamicii pieței mondiale a turismului, profilului turistului modern, nu există o abordare inovatoare, creativă, o valoare adăugată a produselor turistice locale, de aceea Fundația Umanitară Clopot și Institutul Eureka vor crea cinci produse turistice creative, inclusiv două aplicații pentru smartphone, pentru dezvoltarea turismului pe litoralul românesc și bulgar și promovarea schimbului de turiști în spațiul transfrontalier. Cele două organizații non-guvernamentale din județul Constanța și regiunea Dobrich vor elabora și un manual privind turismul creativ, pe baza unei strategii comune de marketing pentru dezvoltarea și promovarea produselor turistice transfrontaliere și a unui studiu privind tendințele în turismul creativ.

În urma implementării proiectului „MULTICULTYA - Patrimonul multicultural și iahting în zona Mării Negre pentru dezvoltarea unui turism creativ și sustenabil în zona transfrontalieră Constanța - Dobrich“, tour-operatorii vor putea oferi turiștilor pachete turistice inovatoare, deoarece turistul modern dorește să trăiască o experiență unică în vacanță, într-un mediu autentic, devenind un participant activ la activitățile incluse în ofertele turistice, nu doar un simplu vizitator.

Proiectul va crea produse turistice comune (litoralul românesc și bulgar), durabile și creative, ca atracție, atât în sezon, cât și în afara acestuia, prin punerea în valoare a patrimoniului material și imaterial al zonei transfrontaliere:

- traseu transfrontalier multicultural - 2 zile

- traseu transfrontalier de iahting - 3 zile

- traseu transfrontalier religios - 3 zile

- festival de construcții pe nisip - 3 zile

- festival transfrontalier de dans – 3 zile

Toate produsele turistice ce vor putea fi propuse pe litoral românesc și bulgar de la începutul anului 2020 au o abordare transfrontalieră pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural și prelungirea sezonului estival, atragerea unui număr cât mai mare de turiști și diversificarea categoriilor acestora, inclusiv promovarea schimbului de turiști în spațiul transfrontalier.