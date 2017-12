Sulfina vrea să ne filmeze. Turiştii, doi la număr, fac castele din nisip. Voi aveţi autorizaţie de construcţie? Turistul, unul din cei doi, arată cu degetul spre boscheţii trufanda: "Şase, Sulfina ne filmează!" Celălalt completează: "13, 14, 15, la televizor…" Camerele de luat vederi îi urmăresc peste tot pe cei care stau prost cu prostata. Atenţie, se filmează! Cei care stau prost cu prostata iau tot felul de poziţii caraghioase. E unul care stă în X ca la pronosport. Îi este remiză, adică egal cu 14 dacă o să facă sau nu pe el… Sînt camerele cu luatul de vederi pe turişti. Adio giugiuleală fără acte! Adio delegaţii truncate pe litoral! Ne caută camerele de luat vederi şi-n gură. Să nu care cumva să spui ceva de rău de ăştia de la Mediu! Sulfina ne filmează! Se face solar doar cu parasolar! Zîmbiţi, vă rog! Sîntem o plajă de vedete pline de talente. Litoralul nostru e plin de surprize. Sîntem filmaţi, ascultaţi şi înregistraţi! Au pus radar şi pentru viteza la pas! Stau radarele pitite în lăzile cu gunoi ca să ne prindă pe noi! Ce a ajuns bietul turist! Un şoarece speriat de bombe! Cum care bombe? Alea de pe litoral. Nici nu ştii pe ce te aşezi! Într-un stat poliţienesc în plină devenire te aştepţi la tot felul de surprize! Ne filmează boscheţii şi geamandurile, ne ascultă coşurile cu gunoi şi ne urmăreşte radarul din punga de plastic a unuia care se face că se dă în gît singur după frumuseţile mării! Feriţi-vă de cei cu figură de poet dus rău pe gînduri! Nu se ştie, puteţi da de dracu'! Mă filmează Sulfina? Poate că trebuia să-mi cumpăr slip ecologic! Sulfina e ca Ecaterina, cu dric pentru turism la poartă… Of, Sulfina! Cine a oftat? Atenţie, se filmează cum îşi dă duhul turismul de pe litoral! De necrezut, cine credeţi că îi ţine lumînarea la căpătîi? Sulfinaaaaa! Nu avem turişti, dar avem mitingişti! S-a lansat, prin grija şi cu sprijinul Sulfinei, turismul de protest, o formulă care bate rău de tot la fund turismul social. Turismul de protest a fost conceput în baza unor măsuri şi iniţiative aberante. El se remarcă printr-o debandadă totală şi un haos fără egal. Caracteristica sa principală constă în faptul că programele sale se derulează direct în stradă. Practic, turistul nu mai are nevoie de servicii şi de personal care să-i stea la picioare, hotelierii şi toţi ceilalţi auxiliari fiind puşi în situaţia de a protesta pentru drepturile lor profesionale şi nu numai. Turismul de protest nu are nevoie de meniuri, cazări de calitate şi nici de agrement. Personalul hotelier se mută în stradă pentru a protesta, iar turistul este lăsat de izbelişte, pentru că aşa vrea Sulfina! Cum s-ar spune, unii la miting şi alţii, mă refer la turişti, tot pe străzi! Turismul de protest tinde să răstoarne anumite ierarhii. De pildă, turistul să înlocuiască personalul şi să le facă el pe toate! Turismul de protest a adus litoralul la stadiul de kakao. De prea mult dulce, turiştii fug la bulgari pentru a se drege cu borş din tărîţe. Turismul de protest este găselniţa celor de la Mediu şi a mai marilor din acest sector. El reprezintă premiera actualului sezon estival, cînd activitatea specifică acestei perioade s-a născut moartă din faşă. Această formulă a declanşat o serie întreagă de efecte contradictorii. În cazul patronilor de hoteluri şi a investitorilor, aceştia sînt consideraţi parteneri de vîrf într-un nesfîrşit dialog al surzilor. Este interesant de urmărit, în cursul zilei de astăzi, dialogul hotelierilor păgubiţi cu prefectul Culeţu, devoratorul de taxe speciale. Turismul de protest va atinge astăzi, în faţa Prefecturii Constanţa, vîrful de sezon. Hotelierii îşi vor prezenta, în cadrul unui pachet larg de oferte, doleanţele, iar prefectul va mima rezolvarea lor.Turiştii care vin în această perioadă pe litoral sînt rugaţi să-şi vizeze biletul de odihnă la Prefectură. Turismul de protest este unul mai mult decît ecologic. Dacă nu vin turişti pe litoral, nu-i aşa?, se cheamă că nu poluăm mediul marin! Deviza de bază a Sulfinei: "Sîntem pentru un litoral curat şi pustiu!" Turismul de protest elimină din start toate sursele poluante, inclusiv pe cele fonice. Logic, nu avem turişti, închidem discotecile! Cu un singur lucru rămîne în pagubă Ministerul Mediului. Dacă promovează pe scară largă turismul de protest, atunci, la ce mai folosesc camerele de luat vederi de pe plajă? Cum la ce? Doar sîntem o ţară înconjurată de şpioni şi agenturi străine!