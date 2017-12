Turismul, în prag de colaps

În ciuda declaraţiilor ministrului de resort, Elena Udrea, turismul românesc o duce din ce în ce mai greu. Hotelierii de pe Valea Prahovei au avut, în primele două luni ale acestui an, încasări mai mici cu peste 15% decât în perioada similară a anului trecut. „Singura veste bună legată de munte este că e zăpadă. În rest, este mai rău ca anul trecut, iar anul trecut a fost mai prost decât 2009. Nu ştiu de unde a apărut luminiţa anul acesta, pentru că eu nu văd capătul tunelului”, a declarat Mihai Râjniţă, secretarul general al Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR). El a adăugat că scăderile provin atât din diminuarea numărului de turişti, cât şi din reducerea cheltuielilor acestora, turiştii care au venit în acest an la munte reducând drastic cheltuielile. În Predeal, din cauza evoluţiei negative a încasărilor din ultimii doi ani, aproape jumătate din unităţile de cazare au fost scoase la vânzare. „În acest an, încasările sunt cu 30% mai slabe faţă de primele luni ale anului trecut. Din acest motiv, sunt scoase la vânzare foarte multe hoteluri şi pensiuni din Predeal, dar nu le cumpără nimeni”, a afirmat directorul unei unităţi de cazare din Valea Prahovei. Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat anul trecut cea mare scădere din UE a numărului de înnoptări în unităţi turistice, în condiţiile în care indicatorul s-a redus în cinci state, iar la nivel comunitar a avansat cu 2,8%, şi este ţara cu cea mai mică pondere a turiştilor străini în totalul înnoptărilor. România a raportat anul trecut 15,1 milioane de înnoptări în hoteluri şi alte stabilimente cu un rol similar, în scădere cu 8,7% comparativ cu 2009. Scăderi au fost consemnate şi de Grecia (2,3%), Marea Britanie (2,1%), Slovenia (1%) şi Italia (0,8%).