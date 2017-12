Turismul românesc, în creştere cu 20% faţă de 2008

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat că Legea tichetelor de vacanţă este funcţională, deşi mulţi oameni nu ştiu despre acest act normativ. Udrea susţine că tichetele erau disponibile în lunea de dinaintea sărbătorilor de Paşti, iar pînă săptămîna trecută au fost raportate cîteva mii de tichete vîndute, cele mai multe în Bucovina şi pe litoral. Ministrul Turismului a adăugat că există nouă societăţi emitente care vînd tichete de vacanţă pentru diverse destinaţii. Legea prevede că instituţiile din sectorul bugetar pot emite tichete de vacanţă, cu valori nominale de 10, 20, 30, 40 şi 50 lei, urmînd să plătească unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanţă contravaloarea acestora, după prestarea serviciilor de turism. Chiar şi aşa, nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de tichete de vacanţă este contravaloarea a şase salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanţă acordate de către angajator sînt deductibile la calculul impozitului pe profit şi se deduc din baza impozabilă în cazul microîntreprinderilor care au optat pentru plata impozitului pe profit. Pe de altă parte, Elena Udrea a declarat că proiectul pentru legea turismului va fi finalizat pînă în 30 iunie, în aşa fel încît să intre cît mai repede în dezbaterea Parlamentului. \"Avem mari probleme în ceea ce priveşte legislaţia din turism, pentru că a tot fost neglijată şi actualizată pe segmente\", a declarat Udrea. Potrivit ministrului Turismului, se lucrează la proiectul legii, fiind refăcut deja Consiliul Consultativ al Ministerului Turismului, care va avea întîlniri de lucru după data de 1 mai. Cum eforturile autorităţilor de a relansa turismul încă din perioada Sărbătorilor Pascale au dat deja roade, Elena Udrea a declarat că, în acest an, activităţile turistice au crescut cu 20% faţă de perioada similară a anului trecut. \"Un segment al economiei care creşte pe timp de criză arată că emulaţia şi activităţile acestea care sînt deja febrile legate de dezvoltarea turismului sînt de bun augur şi dacă putem să continuăm aşa cum am început, să facem mult mai mult, cred că vom reuşi să arătăm că a fost corectă gîndirea Guvernului cînd a reînfiinţat Ministerul Turismului\", a afirmat ministrul Turismului. Elena Udrea a adăugat că o ţară care are \"datele naturale şi antropice pe care le are România ar putea fi demult în fruntea clasamentului atracţiilor turistice la nivel internaţional\". În altă ordine de idei, Udrea a anunţat că ministerul pe care îl conduce are disponibile în bugetul din acest an fonduri în valoare de 50 de milioane de euro pentru susţinerea unor proiecte în domeniul turismului. Ea a făcut cu această ocazie apel la administraţiile locale şi la toţi cei care sînt implicaţi în turism să acceseze aceste fonduri, deoarece turismul creează locuri de muncă şi poate ajuta orice zonă să se dezvolte rapid.