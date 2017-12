Turismul scapă Austria de criză (lV)

ANCORAŢI ÎN PREZENT Viena şi Muzeul Belvedere sunt repere impresionante ale culturii clasice dar Austria vrea să arate că ţine pasul şi cu contemporaneitatea, nu însă în detrimentul capodoperelor trecutului. Linz, locul unde s-a încheiat căsătoria dintre Anna, ultima moştenitoare a caselor de Boemia şi Ungaria şi arhiducele Ferdinand, care a pus practic bazele unui imperiu, a devenit cel mai important oraş industrial a Austriei. Opulenţa barocului şi îndrăzneala arhitecturii industriale de la începutul anilor ’20, precum şi semnele Evului Mediu şi stăpânirii romane încă neşterse de trecerea timpului reprezintă nota distinctivă a acestui oraş de provincie, faţă de eternele rivale Viena şi Salzburg. Însă viziunea de a transforma oraşul într-o adevărată Mecca a artiştilor contemporani i-a dat o şansă în competiţia cu cele două centre tradiţionale ale culturii în sud-estul Europei. Linz este bine ancorat în comodităţile celui de-al treilea mileniu, din care se ajunge cu uşurinţă în cinci locaţii plasate sub patronajul UNESCO, iar această urbanizare datează de pe vremea ce se vrea uitată a alipirii de Germania nazistă.

La Linz, modernitatea şi viitorul sunt percepute diferit faţă de oriunde în lume. Centrul OK pentru Artă Contemporană este un adevărat laborator de experimente artistice. În fiecare an există alţi şi alţi artişti care îşi conceptualizează şi realizează opera în acest spaţiu în timp real. Artele vizuale sunt cele mai răsfăţate, dar fiecare zi oferă, la Linz, o activitate, fie că este vorba despre un concert în bisericile din oraş sau de un maraton pe malul Dunării. În ultimii nouă ani, Linz a devenit şi un punct de atracţie pentru cinefili, găzduind Festivalul Internaţional de Film Crossing Europe. În 2009, Linz a avut statutul de Capitală Culturală a Europei, iar ambiţia oficialităţilor locale de a prezenta evenimente de gen în toate cele 365 de zile a fost recompensată cu un record de turişti şi profituri importante pentru întreprinzătorii locali.

ARTA EXPERIMENTULUI Arta contemporană se loveşte de cele mai multe ori de prejudecăţi. Arta estetică a secolului al XlX-lea s-a democratizat iar imaginea idealizată a artistului nu mai corespunde realităţii. Centrul OK pentru Artă Contemporană din Linz vrea să găsească loc pentru cultură în viaţa de zi cu zi a societăţii. Operele şi instalaţiile artistice nu trebuie neapărat închise într-un muzeu, ci să facă parte integrantă din oraş. Într-o societate bombardată cu informaţie, este importantă evitarea gândirii mecanice şi a stereotipiilor prin dialog, iar medierea cu publicul are loc fie prin cursuri pentru copii, fie prin expoziţii sau seminarii.

Centrul OK pentru Artă Contemporană din Linz funcţionează ca un imens atelier, o combinaţie între spaţiu de lucru şi spaţiu de expoziţie. Operele aparţin în totalitate artiştilor şi sunt expuse cel puţin şase luni. Dacă sunt vândute, o parte din suma obţinută revine Centrului, care îşi mai rezervă dreptul de a le folosi în expoziţii viitoare sau a le împrumuta altor instituţii de gen. Centrul are un buget de două milioane de euro, puse la dispoziţie de autorităţile federale ale provinciei Austria Superioară, folosiţi ca fond de bază. Din încasări, Centrul obţine circa 500.000 de euro, fonduri folosite pentru activităţi de promovare. Preţul unui bilet variază între cinci şi zece euro, iar din 2009, Centrul are un număr constant de 300.000 de vizitatori plătitori. ”Arta contemporană înseamnă mai mult decât funcţionalitatea clasică de a plăcea sau de a ne ajuta să reflectăm la structură sau estetică şi exprimă şi o nouă viziune asupra lumii. Arta poate fi iluminare şi ne poate schimba viaţa. Arta umanizează viaţa!”, pledează Martin Strum, directorul Centrului OK pentru Artă Contemporană, pentru o vizită la Linz.