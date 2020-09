Turismul virtual începe să câștige teren în 2020

Internetul este un fel de instrument de teleportare. Doriți să vă plimbați pe străzile din Roma, Paris, Los Angeles, Beijing? Nimic mai simplu! Intrați pe Street View și în câteva secunde sunteți acolo.

Acum câteva minute m-am întors din Governors Island, New York. Am privit Statuia Libertății peste apele Upper Bay. Am făcut cu mâna unei șalupe galbene, care se îndepta spre Fort Hamilton, am apăsat Escape și am revenit în București. Aș putea să scriu un jurnal de călătorie cu locuri în care nu am fost fizic niciodată. Nu și-ar da seama nimeni că nici nu m-am mișcat de pe scaunul de acasă.

Sau poate că vreți să vedeți cum este atmosfera pe cea mai populară plajă din Aruba. Ștați puțin să intru pe un webcam live... Hmmm... cam bate vântul. Se vede din mișcarea palmierilor. Nu e de mers acolo. Poate în Hawaii este mai ok... Sunt în Honolulu...

Pandemia a stricat planurile de vacanță

Gata, m-am plimbat destul și am visat destul. Drept să spun, în anul 2020, din cauza coronavirusului, nu am plecat în nicio vacanță. Nici măcar în România. Puteți să spuneți că am exagerat cu precauția, că nu e dracul atât de negru, dar știu mai sunt mulți ca mine. Această situație a făcut ca turismul virtual, pe care l-am exemplificat mai sus, să capete un avânt extraordinar.

Sunt mai multe tipuri de turiști virtuali. Unii doresc să vadă peisaje exotice și să simtă „aerul” dintr-un anumit loc plimbându-se pe străzi și observând vegetația și arhitectura clădirilor. Pentru ei există multe soluții, printre care și platforma care oferă un tur vitual al Capelei Sixtine.

Alții vor să știe cât mai multe informații despre locurile pe care le vizitează prin intermediul calculatorului, astfel că apelează la site-uri precum cel despre munții Carpați, pe care pot fi găsite detalii despre geografie, orogeneză, floră, climă ș.a.m.d., textele fiind ilustrate cu fotografii care te fac să te simți în mijlocul naturii.

Aproape niciun loc de pe planetă nu mai este inaccesibil: Louvre-ul, Parcul Național Yosemite, Buckingham Palace, Marele Zid chinezesc, catacombele din Paris, Everest, Aureola boreală, Marele Canion, Ibiza, Patagonia, templele incașe, piramidele Egiptene... ba chiar puteți să vă plimbați în spațiul cosmic, precum Dumitru Prunariu.

Prin turismul virtual se poate pregăti terenul pentru o vacanță „adevărată”. Să spunem că ați luat bilete de avion pentru Barcelona. Mergeți pe Street View, puneți omulețul pe strada cu hotelul și începeți să explorați, văzând astfel drumul până la cea mai apropiată stație de metrou, până la autobuz, până la un parc sau la un hipermarket.

Un beneficiu... bonus

Era digitală oferă beneficii la care nici nu vizam acum 20-30 de ani. În contextul pandemiei care amenință să mai dureze ceva timp, este extraordinar să trăim experiențe diverse fără să părăsim casa, în condiții de siguranță maximă. De exemplu, puteți să vizitați un cazino. Cazinourile online re-creează atmosfera din cele „reale”, în special în secținea „live”, unde jocurile sunt făcute de dealeri reali și puteți interacționa cu alți jucători.

Mai mult, această vizită online vine la pachet cu un bonus casino de care nu beneficiați dacă ați călca pragul unui cazino terestru. Este ca și cum v-ar recompensa cineva pentru că vă distrați.