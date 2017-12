Turişti responsabili cu... Every Can Counts în România

Campania ExtravaCANza organizată de Every Can Counts România a luat sfârşit, după ce timp de trei weekend-uri a inspirat turiştii către un comportament responsabil, prin colectarea dozelor din aluminiu şi activităţi care să le înveselească vacanţa petrecută pe litoral. Campania de educaţie ecologică pe litoral s-a desfăşurat în perioada iulie - august, pe plaja Cleopatra din staţiunea Mamaia. Prin intermediul acestei campanii, organizatorii şi-au propus să inspire turiştii către un comportament responsabil faţă de mediu şi faţă de locul în care îşi petrec vacanţa. Campania ExtravaCANza reprezintă un imbold, întrucât colectarea în vederea reciclării poate fi făcută atât acasă, cât şi la locul de muncă.

Pentru a asocia colectarea dozelor din aluminiu cu activităţile de vacanţă, Every Can Counts România a stabilit ca „taxa” de participare la evenimente să fie una simbolică - 10 doze de aluminiu. Mai mult decât atât, pentru cele zece doze goale, turiştii au primit o doză plină cu suc, bere sau energizant, oferite de partenerii acestei ediţii: Mega Image, Bergenbier și Alconor. Astfel, în cele trei weekend-uri, peste 10.000 de turişti au intrat în contact cu organizatorii şi voluntarii Every Can Counts, fiind colectată o cantitate de 500 kg de doze din aluminiu. Pentru a recompensa implicarea turiştilor, organizatorii au propus trei weekend-uri tematice. Astfel, în weekend-ul dedicat bărbaţilor, Every Can Counts România a organizat un campionat de fotbal pe plajă, la care s-au înscris nu mai puţin de 70 de echipe, iar cei mai activi concurenţi au obţinut premii simbolice, care să le aducă aminte că pot colecta selectiv indiferent de locul în care se află. Weekend-ul dedicat fetelor a fost de departe cel mai activ din punctul de vedere al numărului de turişti care au vizitat standul organizatorilor şi au luat parte la jocuri pentru fete şi sesiuni foto. Încheierea campaniei a fost marcată prin weekend-ul dedicat copiilor, cu activităţi de face painting.

„Ne bucurăm că în fiecare an putem fi alături de turiştii de pe litoral prin această acţiune de responsabilizare şi că, în acelaşi timp, le putem transforma vacanţa într-o activitate distractivă. Campania ExtravaCANza reprezintă pentru noi unul dintre mijloacele prin care spunem că fiecare doză contează şi facem ca fiecare doză colectată să fie valorificată prin intermediul procesului de reciclare”, declarat Adina Magsi, director general al Asociaţiei Alucro. ExtravaCANza face parte dintr-o amplă campanie, Every Can Counts, destinată promovării colectării şi reciclării dozelor din aluminiu, ce se desfăşoară la nivel naţional. Every Can Counts se adresează celor care acţionează responsabil faţă de mediul înconjurător şi calitatea vieţii, prin acţiuni de CSR la nivelul organizaţiilor şi comunităţilor, “actorilor” implicaţi direct sau indirect în managementul deşeurilor şi, nu în ultimul rând, populaţiei în ansamblu.

Galeria foto din cadrul celor trei weekend-uri poate fi vizualizată aici:

