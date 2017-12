Turişti străini, inclusiv britanici, arestaţi în China

Autorităţile din nordul Chinei au arestat 20 de turişti străini, inclusiv britanici, sud-africani şi un indian, suspectaţi că ar avea legături cu o "grupare teroristă", au anunţat Ministerul britanic de Externe şi o asociaţie sud-africană, relatează Reuters în pagina electronică. China a acceptat să elibereze 11 turişti, dar ceilalţi nouă vor fi menţinuţi în arest fără a fi puşi sub acuzare, la un centru de detenţie din Mongolia Interioară, a precizat asociaţia caritabilă sud-africană Gift of the Givers Foundation. Autorităţile chineze au afirmat că unii dintre cei arestaţi urmăreau înregistrări video de propagandă ale unei grupări interzise, în camerele lor de hotel, a precizat asociaţia într-un comunicat. Cei nouă turişti care vor rămâne în arest sunt cinci sud-africani, trei britanici şi un indian. "Personalul consular a vizitat grupul pentru a oferi asistenţă şi ţinem legătura cu autorităţile chineze", a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe. Turiştii făceau un circuit de 47 de zile prin China când au fost arestaţi la un aeroport din oraşul Erdos. "Aceşti oameni nu au legături cu terorismul, nu au antecedente penale în ţările lor", a precizat fundaţia Gift of the Givers.