Turiştii de pe nava Nautica, buzunăriţi de hoţi

Nava „Nautica”, sub pavilionul Insulelor Marshall, a poposit, ieri dimineaţă, în Portul Constanţa şi a părăsit cel mai mare oraş-port de la malul Mării Negre la ora 18.00. Reprezentantul agentului navei, Phoenix Shipping & Trading, Constantin Şoimu, spune că, de cinci ani, Nautica este prezentă de două ori pe an în Portul Constanţa. Nava are 188 de metri lungime, găzduieşte 675 de pasageri, majoritatea americani, şi încă 380 de membri ai echipajului. Printre membrii echipajului se numără şi 12 români, care au diferite funcţii pe pasager. Şoimu a declarat că programul turiştilor veniţi a inclus un tur al Bucureştiului, cu oprire la Palatul Parlamentului, vizite în Delta Dunării şi la Cetatea Histria, precum şi un tur al Constanţei şi vizitarea mai multor obiective turistice constănţene. Programul de vizite al turiştilor americani în Constanţa a fost însă perturbat de prezenţa unor hoţi care au buzunărit genţile oaspeţilor. Reprezentantul agentului navei atrage atenţia că nu este prima dată când turiştii care ajung prin intermediul navelor de croazieră la Constanţa au parte de astfel de primiri. „Nu e prima dată când turiştii sunt jefuiţi de hoţi. Sunt doar câteva obiective pe care turiştii le vizitează la Constanţa. Ar fi bine ca echipaje ale poliţiei să fie prezente în acele puncte pentru că noi nu putem să asigurăm şi siguranţa turiştilor din acest punct de vedere”, a declarat Şoimu.