Turiştii din Mamaia au voie să-şi aşeze cearşaful pe plajă doar unde li se dă voie?!

După ce s-a construit ilegal toată luna iunie pe plajele din staţiunea Mamaia, iulie a oferit numeroase surprize turiştilor: au fost goniţi de pe plajă pentru că au refuzat să închirieze şezlonguri, au fost “fugăriţi” cu Wolla chiar în miezul zilei, pentru ca să “facă curat” operatorul de plajă, au fost şi sînt goniţi, în continuare, de la grupurile sanitare ale teraselor din vecinătatea plajei pentru că cei care au închiriat plajele nu s-au “învrednicit” să facă întîi “dotările minime” aşa cum erau obligaţi prin caietele de sarcini. “Mi-au dat plajele Apele Române pentru 10 ani, aşa că 10 ani fac ce vreau. Sînt proprietar!”, declara, în urmă cu puţin timp Bebe Chicheanu, administratorul SC C&D Impex Trading SRL, unul dintre operatorii care au licitat mai multe sectoare de plajă. Ce obligaţii contractuale au aceşti operatori de plajă nu se ştie, pentru că Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), instituţie care a închiriat plajele, nu a făcut publice contractele. Nici acum, în plin sezon estival, turiştii nu sînt scutiţi de surprize. Pe lîngă faptul că nu au acces la mare din cauza şirurilor neîntrerupe de şezlonguri, cele mai multe neajunsuri le întîmpină turiştii care aleg plaja din zona terasei “Azur”. Pe plaja din faţa unităţii de alimentaţie publică, care este închiriată de SC C&D Impex Trading SRL, un afiş viu colorat le atrage atenţia turiştilor că nu au voie să îşi instaleze cearşafurile sau prosoapele între şezlonguri. “Trebuia să ne facă ţarcuri, eventual cu sîrmă ghimpată şi să ne ducă aliniaţi pînă la apă şi înapoi. Ce să facem dacă plaja este privată? Pînă acum nu a fost, însă aşa ne-au spus băieţii ăştia, că din acest an, este privată”, a declarat turistul din Giurgiu, Marcel Obadă. “Numai pe vremea lui Ceauşescu nu aveam voie în hoteluri şi nu eram serviţi pentru că era pus un afiş . Acum nu ştim pentru cine este plaja”, a declarat constănţeanul Andrei Răzvan Mirciulescu. Un alt constănţean a adăugat: “Plajele sînt un bun de interes naţional la care accesul nu trebuie să fie îngrădit de nimeni”. Şi alţi turişti au fost revoltaţi, mai ales că trebuie să îşi întindă cearşafurile departe de luciul apei în locul rezervat “rudei sărace”. “Am venit să ne simţim bine în concediu, nu să fim umiliţi de tot felul de indivizi care nici nu ştiu să vorbească. Nu înţeleg cine dispune unde să stăm noi pe plajă, pentru că am citit un afiş pe care scrie că plajele sînt publice. Publice pentru cine? Aici, la Constanţa, pe plajă? De ce sîntem discriminaţi, pentru că nu vrem să dăm 150.000 de lei pe un sezlong? Numai cu bani se cumpără amabilitatea şi bunul simţ în această zonă?”, a declarat clujeanul Peter Horvath. Nemulţumirea turiştilor este îndreptăţită pe plajele “personale” ale lui Chicheanu, motiv pentru care l-am contactat telefonic pentru a vedea ce măsuri va întreprinde pentru îndreptarea situaţiei. “Vă rog să mă lăsaţi în pace că ne faceţi în toate felurile şi faceţi ce vreţi cu noi”, a declarat Bebe Chicheanu şi a închis telefonul. Am încercat să vedem care este opinia DADL, administratorul legal al plajelor: “Turiştii nemulţumiţi sau care nu sînt trataţi corespunzător pot accesa numărul tel-verde gratuit, 0800 030 200, pentru a comunica natura problemei. Dispeceratul DADL înregistrează reclamaţia sau solicitarea şi un inspector de la noi sau de la o altă instituţie a statului, în funcţie de situaţia reclamată, se va deplasa la faţa locului pentru a aplica măsurile prevăzute de lege: amendă, sancţiune, dispoziţie de refacere etc”, a declarat purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton. Aşadar, turiştii trebuie să ia celularul pe plajă pentru a “raporta” ce îi frămîntă. Greu de crezut că apelul nu va fi zadarnic, în condiţiile în care, în urmă cu două zile, o delegaţie a investitorilor din Eforie s-a deplasat personal la sediul DADL pentru a reclama abuzurile şi ilegalităţile de pe plaja Belona şi a fost dată pe uşă afară de către directorul adjunct al instituţiei, Gheorghe Babu.