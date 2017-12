Turiştii străini care vin în România, la un nivel minim istoric

Omul de afaceri Dragoş Anastasiu, care controlează Grupul Eurolines, a declarat că piaţa de incoming (privind turiştii străini care vin în România) este la un nivel minim istoric şi nu are cum să mai scadă,dar că în 2011 ar putea creşte numărul românilor care merg în concediu în afară. \"Eu sunt relativ optimist în ceea ce priveşte 2011. Referitor la piaţa de incoming (turişti străini care vin în România, n.r.), aceasta nu are cum să mai scadă, pentru că e la un nivel minim istoric, nu poate decât să crească, dar nu va creşte spectaculos. Mai avem turismul intern (români care îşi petrec concediul în România - n.r.), aici nu cred că se va întâmpla mare lucru, dacă se va menţine, va fi ok, eu sper să nu scadă. Iar segmentul români în străinătate, cred că va creşte faţă de acest an, pentru că faţă de a doua parte a acestui an salariile vor mai creşte un pic, vom trece pe creştere economică probabil. Lumea s-a obişnuit deja cu criza, de frică au ţinut banii la saltea, au mai tăiat un an-doi din banii de concediu şi acum vor vrea să călătorească\", a afirmat omul de afaceri. Dragoş Anastasiu estimează totodată că anul viitor se va înregistra o creştere a vânzărilor de bilete de avion, mai ales datorită faptului că se revigorează relaţiile comerciale. \"Referitor la piaţa de transport internaţional, cred că din cauză că lucrurile nu se mişcă în România aşa cum ne-am dori cu toţii, determină românii să îşi încerce norocul în alte părţi şi atunci se plimbă, circulă. Apoi, dacă vom intra în Schengen, probabil cu atât mai mult, pentru că nu vor mai fi nevoiţi să se întoarcă în România după trei luni\", a precizat Anastasiu.