Turiştii veniţi la mare s-au plâns mai puţin la OPC!

Comandamentul Litoral 2011 din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a ajuns la final, ocazie cu care s-a întreprins un bilanţ al tuturor activităţilor derulate în acestă vară. Rezultatele par a fi îmbucurătoare, potrivit comisarului şef al Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Dionisie Culeţu, care a subliniat că numărul de reclamaţii a scăzut cu10%, comparativ cu sezonul precedent. Şeful CJPC spune că, tot spre deosebire de sezonul trecut, şi condiţiile oferite de operatorii economici au înregistrat o creştere calitativă. Din spusele comisarilor, mai toate reclamaţiile au fost întemeiate, astfel că au şi fost luate măsurile ce se impuneau. Comandamentul Litoral 2011 a desfăşurat acţiuni de supraveghere în centrele operaţionale din Mamaia, Costineşti şi Neptun, astfel fiind acoperit tot litoralul Mării Negre. În întreg sezonul au fost întreprinse 570 de acţiuni de control, din care au fost aplicate 421 de amenzi, în valoare totală de 699.700 lei. Neregulile depistate de către comisarii de control au constat în neafişarea preţurilor unor produse alimentare, dar şi a elementelor de identificare; comercializarea produselor cosmetice fără să se repecte informarea corectă a consumatorilor. Cât priveşte prestările de servicii, spune Dionisie Culeţu, au existat agenţi economici care au comercializat, de exemplu, hering marinat cu legume expirat; nu se respectau reţetele declarate a fi utilizate în pregătirea unor preparate culinare; utilizarea sau comercialiarea unor produse expirate; etc.. La capitolul cercetare reclamaţii, în iulie, la cele trei centre operaţionale au fost înregistrate 74 de reclamaţii, iar în august, 140 de reclamaţii. „Numărul mai mare de reclamaţii, în august, se explică şi prin faptul că numărul de turişti a fost mai mare comparativ cu iulie”, spune Culeţu. Şeful CJPC Constanţa spune că printre reclamaţiile din august s-au numărat: rezervări la www.booking.com pentru care s-a primit confirmare, dar hotelul respectiv a anunţat că nu are rezervare pe numele lui sau hotelul nu corespunde clasificării stelelor; se spală caii în apa mării; porţii mici de mâncare; diferenţă de preţ între raft şi casa de marcat la un supermarket din Mamaia Nord; neconcordanţă între nota de plată şi meniu şi neeliberarea de bon fiscal la un restaurant din Mamaia etc. Preşedintele ANPC, Constantin Cerbulescu, prezent la Mamaia, a declarat că acţiunile de verificare nu sunt la final şi că ele vor continua, însă nu în cadrul comandamentului.