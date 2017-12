Turnat de amicii din penitenciar

Doi indivizi aflaţi în închisoare i-au întins o cursă unui amic pentru a-l vedea şi pe el după gratii dar şi cu speranţa că vor obţine beneficii de pe urma denunţului. Este vorba despre Decebal Petcu, de 38 de ani, care la jumătatea lunii octombrie a fost arestat pentru comiterea infracţiunii de trafic de substanţe toxice. După aproape o lună de anchetă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea lui în judecată. Bărbatul a vrut să facă o afacere profitabilă, însă a picat în plasa prietenilor săi. Potrivit anchetatorilor, Marius Vladu, arestat la sfârşitul lunii iunie pentru comiterea mai multor furturi din locuinţă şi Florin Prodan, arestat pentru înşelăciune, sunt cei doi amici ai lui Petcu care l-au „turnat” şi care se află în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Oamenii legii spun că cei doi l-au denunţat pe Petcu că ar deţine o cantitate mare de mercur pe care vrea să o vândă. Vladu şi Prodan le-au spus anchetatorilor că în luna iunie s-au întâlnit cu Decebal Petcu în Bucureşti, iar acesta le-a zis că are cinci kilograme de mercur de vânzare. Toţi trei au venit la Constanţa, unde Petcu s-a întâlnit cu un cetăţean arab căruia urma să-i vândă marfa, contra sumei de 1.500 de euro, dar tranzacţia nu a mai avut loc. La întoarcere, Petcu şi-a uitat bagajele, în care se afla şi mercurul, în maşina lui Prodan. În momentul în care a văzut sticla cu mercur, Prodan a crezut că este vopsea şi a luat-o în casă, în ideea că Petcu va veni să îşi recupereze bunurile. Ghinionul lui Petcu a fost că, la scurt timp, Prodan a fost arestat şi aşa a rămas fără mercur. Prodan a mai spus că în timp ce se afla în Penitenciarul Poarta Albă a luat legătura cu Petcu, care i-a spus că vrea mercurul şi, dacă îi găseşte un client, îl va răsplăti cu 4.000 de lei. Prodan s-a consultat cu Vladu, care ajunsese şi el după gratii, şi împreună au stabilit să îi întindă o cursă lui Petcu, motiv pentru care au anunţat autorităţile.

FLAGRANT Un poliţist sub acoperire l-a contactat pe Petcu şi s-a recomandat drept un prieten de-al lui Prodan, iar cei doi au stabilit o dată şi locul de întâlnire pentru a efectua tranzacţia. Pe 10 octombrie, Petcu s-a deplasat cu un taxi la domiciliul lui Prodan din Călăraşi, de unde a luat mercurul şi apoi a venit spre Constanţa pentru a vinde substanţa toxică. Poliţistul sub acoperire s-a întâlnit cu individul pentru a cumpăra cinci kilograme de mercur contra sumei de 5.000 lei. În timpul tranzacţiei Prodan şi-ar fi dat seama că nu stă de vorbă cu un cumpărător oarecare, ci cu un poliţist şi s-a gândit că suma pe care ar trebui să o încaseze în schimbul mercurului era prea mică şi a încercat să creeze o diversiune. El i-a spus potenţialului cumpărător că se duce să aducă mercurul din maşină, şi… dus a fost.

CURSĂ INFERNALĂ S-a urcat în taxiul cu care venise din Bucureşti, şi i-a spus şoferului să demareze în trombă. Poliţiştii l-au aşteptat, însă când au văzut că acesta nu apare au pornit imediat în urmărirea lui. Taxiul a fost blocat în trafic în Cernavodă. În maşină, oamenii legii au descoperit o pungă de hârtie în care se afla o sticlă din plastic, plină pe jumătate cu mercur. După ce a fost cântărită substanţa, anchetatorii au stabilit că în sticlă se aflau 3,050 kilograme de mercur. Mai mult, la picioarele pasagerului, oamenii legii au descoperit telefonul lui Petcu, care era dezmembrat. El le-a declarat poliţiştilor că şi-a scos cartela şi bateria ca să nu fie sunat de „cumpărător”. “Mie mi-a dat punga mama unui prieten - Florin Prodan - care mi-a spus să o aduc la Constanţa. Nici nu ştiam ce are în ea! Am aflat la tranzacţie, când poliţistul mi-a zis că era vorba de cinci kilograme de mercur şi eu nu ştiam nimic de niciun mercur. Atunci m-am speriat şi am fugit”, a declarat Petcu la momentul reţinerii. Taximetristul le-a spus poliţiştilor că nu are nicio legătură cu Petcu şi că l-a luat din Bucureşti pentru o cursă până la Constanţa, în urma căreia trebuia să primească 500 de lei.