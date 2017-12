Turneu de adio pentru trupa The Who, în Marea Britanie

Formaţia britanică The Who, înfiinţată în anul 1964, a anunţat că va porni într-un turneu aniversar în Marea Britanie, intitulat The Who Hits 50 și care va începe în luna noiembrie, la Glasgow, şi va fi, totodată, ”un lung rămas-bun”. ”Este începutul unui lung rămas-bun. Nu putem porni în turneu la nesfârşit, acest lucru va trebui să aibă un final”, a declarat Roger Daltrey, solistul formaţiei, care a adăugat că The Who intenţionează să înregistreze câteva piese noi pentru acest turneu aniversar. Roger Daltrey şi chitaristul trupei, Pete Townshend, au anunţat turneul în timpul unui eveniment ce a avut loc la clubul de jazz Ronnie Scott's din cartierul londonez Soho, unde au cântat un scurt set acustic. Totodată, Pete Townshend a precizat că playlistul The Who pentru acest turneu va include hituri, selecţii, piese mai vechi şi uitate. ”Sperăm că vor fi câteva surprize plăcute pentru oamenii care ne-au văzut de atâtea ori”, a mai spus acesta.

The Who este una dintre cele mai importante trupe de muzică rock din toate timpurile, renumită pentru albumele conceptuale ”Tommy” şi ”Quadrophenia”, precum şi pentru hituri ca ”My Generation” şi ”Won't Get Fooled Again”. În formula ei originală, alcătuită din Pete Townshend (chitară), Roger Daltrey (voce), John Entwistle (bas) şi Keith Moon (tobe), formaţia a activat de la formarea sa, în 1964, până în 1978, anul morţii lui Keith Moon. În acest interval, rockerii de la The Who au devenit faimoşi şi au lansat majoritatea albumelor de studio. Moartea neaşteptată a lui Keith Moon a marcat intrarea în declin, urmând încă două albume de studio la începutul anilor '80, cu toboşarul Kenny Jones. În afara înregistrării unui cântec în scopuri caritabile, în 1991, formaţia The Who s-a reunit doar pentru concerte şi turnee live sporadice, Pete Townshend, Roger Daltrey şi John Entwistle fiind acompaniaţi de diverşi instrumentişti. După moartea lui John Entwistle, în 2002, cei doi membri supravieţuitori nu au renunţat la ideea de a înregistra albume de studio, cel mai recent dintre acestea, "Endless Wire", fiind lansat în anul 2006.

Turneul The Who Hits 50 va începe pe 30 noiembrie, la Glasgow, şi se va încheia pe 17 decembrie, cu un concert pe O2 Arena din Londra. În 2013, trupa The Who a susţinut un turneu în Marea Britanie, în care a cântat integral dublul album ”Quadrophenia” din 1973, care a inspirat filmul omonim din 1979, regizat de Frank Roddam.