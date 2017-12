Turneu european pentru fraţii lui Michael Jackson

Marlon, Tito ş Jackie Jackson, trei dintre foştii mebri ai trupei Jackson Five, vor pleca într-un turneu de amploare, ce va cuprinde întreg teritoriul Europei. Cei trei fraţi Jackson plănuiesc un turneu de aproximativ 20 de spectacole. Artiştii americani doresc ca seria de concerte să demareze chiar de la începutul lui 2012. Jermaine, cel de-al patrulea membru Jackson Five, nu li se va alătura fraților săi. Marlon, Tito şi Jackie au urcat de curând pe scenă, în Tokyo, alături de artista niponă A.I., pe care au invitat-o să îi însoţească în turneu. Se pare că fraţii Jackson au fost atât de încântaţi de prestaţia lor din capitala japoneză, încât s-au hotărât să reunească fosta trupă din care făcea parte şi fratele lor mai mic, Michael Jackson. În 2009, fraţii lui Michael Jackson plănuiau un turneu internaţional, sub denumirea Jackson 4, în cadrul căruia urmau să cânte piesele care i-au făcut cunoscuţi. Acel proiect nu s-a concretizat, însă.