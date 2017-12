Turneu feminin ITF cu premii de 25.000 de dolari

Baza sportivă Tenis Club Idu din stațiunea Mamaia găzduiește în această săptămână cea de-a cincea ediție a turneului „Mamaia Idu Trophy Comvex”, inclus în circuitul ITF și dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. La startul întrecerii sunt prezente tenismene din zece țări, care vor lupta să acumuleze puncte importante în clasamentul WTA. Principala favorită a turneului este o româncă, Ana Bogdan, locul 184 WTA, secondată de o mare speranță a tenisului mondial, rusoaica în vârstă de 18 ani Anastasia Komardina, locul 239 WTA, finalistă la Campionatele Europene rezervate junioarelor de anul trecut. A treia favorită, Sofia Shapatava, locul 250 WTA, vine din Georgia, în timp ce a patra favorită a fost desemnată italianca Giulia Gatto-Monticone, locul 254 WTA.

Pe tabloul principal s-au mai calificat, direct, Alexandra Cadanţu (278 WTA, fostă nr. 59 mondial), cap de serie nr. 6, Cristina Dinu (305 WTA, campioana din urmă cu doi ani), Irina Maria Bara (335 WTA), Diana Buzean (407 WTA), Cristina Ene (426 WTA), Nicoleta Dascălu (457 WTA), Ioana Loredana Roșca (501 WTA) și Simona Ionescu (548 WTA). În plus, organizatorii au decis să acorde wild-carduri pentru patru junioare românce: Elena Gabriela Ruse (888 WTA, 18 ani), Irina Fetecău (570 WTA, 19 ani), Jaqueline Adina Cristian (17 ani) și Raluca Georgiana Șerban (571 WTA, 18 ani). În plus, în calificări au intrat și trei constănțence, Cristiana-Miruna Tudor, Ramona Eva Chivu și Andrada Surdeanu, însă doar prima păstrează șanse de a ajunge pe tabloul principal, fiind calificată în ultimul tur. „An de an, turneul de la Mamaia a reprezentat o excelentă oportunitate pentru tinerele jucătoare române de a obţine puncte importante în clasamentul WTA, care să le permită participarea direct pe tablourile principale în turnee mai bine cotate din circuitul profesionist”, au anunțat organizatorii. Primele meciuri de pe tabloul principal sunt programate azi, de la ora 10.00, cea mai interesantă fiind confruntarea dintre favorita nr. 2, Anastasia Komardina, și Raluca Șerban.