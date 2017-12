Un eveniment de interes pentru pasionaţii dansurilor: între 21 şi 27 februarie, Compania Naţională de dansuri a Irlandei, Rhythm of the Dance, revine în România la cererea publicului bucureştean şi din ţară, cu un spectacol incendiar în premieră, realizat de celebra coregrafă a lui Michael Flatley, Doireann Carney. Încă de la debut, spectacolele Companiei Naţionale de Dans a Irlandei, Rhythm of the Dance, au fost urmărite de mai mult de cinci milioane de spectatori din peste 33 de ţări, acestea numărându-se printre show-urile care au deschis o nouă eră în lumea spectacolului de divertisment.

În acest an, în România, irlandezii vor susţine şapte spectacole extraordinare, cu 45 de dansatori şi patru solişti vocali. Turneul începe pe data de 21 februarie, la Timişoara, trece prin Arad, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti şi se încheie pe 27 februarie, în Craiova. Spectacolul din capitală se va desfăşura la Sala Palatului, pe 26 februarie, iar biletele se pot procura online sau din reţeaua de magazine Diverta, Germanos şi librăriile Cărtureşti, la preţurile: categoria VIP - 250 lei, categoria I - 200 lei, categoria II - 150 lei, categoria III - 100 lei şi categoria IV - 75 lei.