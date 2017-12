Turneu special pentru Halep, la Roma

Eliminată în primul tur al turneului de la Madrid, Simona Halep se pregătește să-și ia revanșa la Roma, turneu de categorie Premier 5, care a început ieri și este dotat cu premii în valoare totală de 2.183.600 de dolari. Cap de serie nr. 2, tenismena constănțeană este calificată direct în turul secund, unde o va întâlni pe americanca Alison Riske, locul 45 WTA. Sportiva în vârstă de 24 de ani, care se menține pe locul secund în ierarhia WTA, a mărturisit că întrecerea din capitala Italiei este una specială, deoarece de aici a început ascensiunea sa în clasamentul mondial. „Îmi place totul aici, la Roma, mâncarea este extraordinară. Aici am început să joc la alt nivel şi am început să urc în clasamentul mondial. Sunt extrem de fericită în acest moment, deoarece am jucat bine la Indian Wells şi Miami, la fel cum am făcut-o şi la începutul anului. Am pierdut devreme la Madrid, dar sunt bine. Trebuie să muncesc mai mult pentru a rezolva unele probleme”, a spus Halep, adăugând că are nevoie de mai multe meciuri pe zgură pentru a ajunge la cel mai înalt nivel: „Mă simt bine pe toate suprafeţele, dar pe zgură nu am făcut o figură frumoasă anul acesta, deoarece nu am jucat multe meciuri. Am nevoie de meciuri multe pentru a ajunge la cel mai înalt nivel. Trebuie să muncesc mai mult şi să lupt în fiecare partidă. Nu simt nicio presiune. Şi anul trecut am fost pe locul 2. E normal să fiu acolo, deoarece am câştigat multe meciuri în acest an. Va trebui să rămân concentrată şi să muncesc mult mai mult”.