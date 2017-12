Turneul balerinilor constănţeni se apropie de final

Artiştii Companiei de Balet a Teatrului „Oleg Danovski” se află, în perioada Sărbătorilor de iarnă, în tradiţionalul turneu din Germania, care a debutat pe 2 decembrie. Balerinii au prezentat cu succes, publicului german, dar şi celui austriac, spectacole de balet din repertoriul clasic şi neoclasic. Cele două titluri de rezistenţă ale acestui turneu, „Lacul lebedelor”, pe muzica divină a lui Ceaikovski, şi „Crăiasa zăpezii”, după celebra poveste a lui Hans Christian Andersen, au coregrafia semnată de regretatul Oleg Danovski. Cele mai recente spectacole prezentate în turneu sunt „Cenuşăreasa”, după frumoasa poveste a lui Charles Perrault, pe muzica lui Serghei Prokofiev, în coregrafia lui Călin Hanţiu, şi „Mowgli”, după „Cartea Junglei”, de Rudyard Kipling, pe muzica lui Aleksandr Gradsky, de repunerea în scenă ocupându-se Elisabeth Pândichi Lux.

Tradiţia turneului din Germania a fost inaugurată în anul 1980, de către maestrul Oleg Danosvki, şi are la bază contractul semnat cu impresarul german Joachim Landgraff. De atunci, an de an, balerinii constănţeni primesc aprecierea şi aplauzele publicului german. Balerinii sunt aşteptaţi acasă la începutul lunii ianuarie, iar revenirea pe scenă, pentru publicul de la malul mării, se preconizează a avea loc în luna februarie, după o binemeritată vacanţă şi perioadă de recuperare.