Turneul de la Tg. Mureş, ultimul test pentru CSV 2004 Tomis

După doar patru zile petrecute la Constanţa, formaţia CS Volei 2004 Tomis va pleca în această dimineaţă spre Tg. Mureş, unde mâine va debuta Cupa „Ardealului”. Cu o săptămână înainte de debutul campionatului, echipa pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe se va testa în cadrul unui turneu amical la care vor mai participa şi CSU Tg. Mureş, SCM U. Craiova, Ştiinţa Bacău, Tent Obrenovac (Serbia) şi Bekescsaba (Ungaria). „Avem ocazia unui test important la Tg. Mureş. Este ultima ocazie de a ne verifica înainte de a începe campionatul. Urmează să vedem ce nivel avem în această perioadă, şi totodată, vom continua şi planul de pregătire stabilit. Ne bazăm pe o pregătire tehnico-tactică, pentru că nu avem nevoie de o formă fizică maximă pentru startul campionatului. Cred că în luna noiembrie vom putea ajunge la o formă cât mai bună. De altfel, atunci va fi şi perioada celor mai importante partide”, a declarat antrenorul Darko Zakoc, care s-a arătat nemulţumit de faptul că echipa nu se poate pregăti în efectiv complet. „Sunt satisfăcut de cantonamentul din Serbia, dar avem o mare problemă. Nu avem lotul complet şi acest lucru ne îngreunează un pic pregătirea. Am avut ocazia să susţinem şi patru partide amicale, în care am reuşit două victorii şi două înfrângeri. Sunt mulţumit de cum s-au prezentat fetele în cadrul acelei faze a pregătirii”, a mai spus Zakoc. Unul din posturile deficitare în acest moment pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa este cel de coordonator, unde, după plecarea Bojanei Radulovic, echipa se bazează doar pe Diana Neaga. În plus, de la pregătirea din această perioadă lipseşte şi extrema Jasna Majstorovic, care se află în cantonament cu echipa naţională a Serbiei, în vederea pregătirii pentru participarea la Campionatul Mondial. „Cantonamentul din Serbia ne-a ajutat să facem un pas înainte, dar testul final va fi la Tg. Mureş, unde se va vedea dacă am progresat sau mai avem de lucru. Suntem jucătoare tinere. Mai avem de lucrat la omogenizarea echipei, dar suntem pe drumul cel bun. Cunosc turneul de la Tg. Mureş pentru că am fost ani de zile acolo. Lupta este ca şi în campionat. Mergem să câştigăm Cupa Ardealului”, a spus şi Alexandra Trică.