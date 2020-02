Turneul Final Four la Constanţa, HCDS vrea să repete performanţa din 2018

La 4 aprilie şi 5 aprilie, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui partidele din cadrul Final Four-ului Cupei României la handbal masculin. Pentru HC Dobrogea Sud Constanţa, avantajul terenului propriu poate fi unul decisiv, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani, când formaţia de la ţărmul mării a obţinut trofeul încurajată şi de admirabilul public constănţean.

„Doar noi și Timișoara ne-am exprimat dorința să organizăm turneul, Bacăul a renunțat. Se poate spune că am avut mână bună. Suntem mulțumiți pentru faptul că vom avea încă un Final Four acasă, după cel din 2018. Publicul constănțean va putea urmări pe viu un spectacol handbalistic deosebit. Am evitat un meci cu Dinamo în semifinale. E adevărat, Timișoara este deținătoarea trofeului, dar obiectivul nostru este să câștigăm Cupa României. Ar fi extraordinar dacă am reedita succesul din 2018”, a declarat pentru site-ul oficial al clubului constănţean președintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu, prezent marţi, la Bucureşti, la tragerea la sorți.

Reamintim că, la 18 martie 2018, HC Dobrogea Sud a câștigat Cupa României în premieră, la Constanța, după o finală cu Politehnica Timișoara, scor 23-21. Acum, HCDS va înfrunta echipa timişoreană în penultimul act, iar în cealaltă semifinală se vor întâlni Dinamo București şi CSM Bacău.