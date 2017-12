Turneul principal - GRUPA A

06:06:43 / 01 Februarie 2017

Salubrizati competitia

Ii rog pe organizatori,pentru salubrizarea competitiei,pentru respectul fostilor jucatori ai echipelor din judet,pentru placerea de a participa alaturi de fosti colegi si adversari la un meci in sala,sa stopeze inflatia aducerii de jucatori cu notorietate dar care n-au avut legatura cu fotbalul local. Le propun organizatorilor ca din editia viitoare sa nu mai aibe drept de joc cei care nu s-au nascut,n-au locuit sau nu locuiesc si nici nu lucreaza in Dobrogea. Competitia sa fie a constantenilor si ca exceptie si a tuturor dobrogenilor. Orgoliile nemasurate si ridicole ale unora deja au dus in ridicol un eventual meci intre fosti jucatori din cel mult Liga 4 si un castigator al CCE!!!. TROFEUL SA RAMANA AL DOBROGENILOR!,Ce legatura au jucatori ca Mejearu sau Coman cu noi constantenii care am jucat la Mangalia,Harsova,Cernavoda,la echipe comunale ca Negru Voda Cumpana sau Mihai Viteazu in campionatele locale? Si daca este reala afirmatia ca sunt echipe constantene care merg la turnee in alte judete atunci sa vina si Majearu cu echipa lui!