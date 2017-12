Turul Ciclist al Dobrogei, cîştigat de un bulgar

Ediţia a X-a a Turului Ciclist al Dobrogei s-a încheiat duminică, după patru zile în care participanţii au avut de “tras” în cele patru etape şi în proba de contratimp. Ieri, pe podiumul din faţa Sălii Sporturilor au urcat cei mai buni dintre cei 60 de participanţi. Cîştigătorul ediţiei din acest an este bulgarul Pavel Shumanov (Hemus 1896 Troyan), care s-a impus în clasamentul general la seniori. Cu toate că nu a înregistrat decît un singur succes în cele patru zile de concurs, Shumanov l-a depăşit cu 26 de secunde pe Balint Szeghalmi (Tuşnad Cycling Team), cîştigătorul celei mai dificile etape, a doua (130 km). Pe poziţia a treia s-a clasat Svetoslav Chanliev (Hemus 1896 Troyan - Bulgaria). „Pentru mine această întrecere s-a încheiat neaşteptat de bine. Am avut parte de o vreme extraordinară şi de o organizare excelentă şi mă bucur că am reuşit să cîştig aici. Nu ştiu dacă voi participa şi la anul pentru că deja am 40 de ani şi nu ştiu ce se va întîmpla în viitor. Poate dacă mă va ajuta sănătatea voi fi prezent şi la ediţia viitoare”, a spus Shumanov, care a participat pentru prima oară la Turul Dobrogei. În ultima etapă, desfăşurată duminică, s-a impus Chanliev, urmat de cîştigătorul celei de-a treia etape, Alexandru Ciocan (Dinamo-Secrom I Bucureşti), şi de Serghei Tvetcov (CS Delma 2003 Medgidia).

La juniori, ca şi la ediţia precedentă, primul a fost Zoltan Sipos (Mazicom Bucureşti), care, deşi nu s-a impus decît la contratimp, nu a cedat poziţia de lider în clasamentul general, reuşind evoluţii constante în cele patru etape în care a sosit mereu al doilea. Interesant este faptul că, în ciuda faptului că a cîştigat trei etape consecutive, Eduard Grosu (Torpedo Zărneşti) a ratat tricoul alb. Clasarea pe poziţia a treia în ultima etapă l-a costat pe Grosu, care s-a văzut în cele din urmă învins de Sipos la general, cu o diferenţă de doar 18 secunde. Pe cea de-a treia poziţie la general s-a clasat George Stancu (CS Olimpic Cîmpulung). Primii trei clasaţi au fost recompensaţi cu 500 lei - locul I, 300 lei - locul II şi 100 - locul III, premiile fiind oferite de Consiliul Judeţean Constanţa şi DSJ Constanţa.

Eduard Novak s-a clasat pe locul 10

Anul acesta, Trofeul “Fair-Play” a fost adjudecat de Lavinia Rolea, prima ciclistă participantă la Turul Dobrogei. A X-a ediţie a competiţiei s-a bucurat şi de participarea medaliatului cu argint la Jocurile Paralimpice de la Beijing, Eduard Novak. Legitimat la Tuşnad Cycling Team, Novak s-a clasat pe poziţia a zecea la general şi a demonstrat încă o dată că nu este nicio diferenţă între sportivii care evoluază ajutaţi de ambele picioare şi cei care se bazează doar pe unul. „Concursul evoluază de la an la an. Este pentru a doua oară cînd mă aflu aici şi pot spune că valoare concursului a crescut mult. Sper să o ţină tot aşa şi să ajungă un concurs înregistrat la UCI (n.r - Uniunea Ciclistică Internaţională)”, a spus cel care îşi doreşte medalia de aur la viitoarea ediţie a Jocurilor Paralimpice.

Premierea sportivilor a fost efectuată de Petrică Munteanu - director Organizare Evenimente în cadrul Primăriei Constanţa, Elena Frîncu - directorul DSJ, Valeriu Andoniu - directorul de concurs al Turului Dobrogei şi Leonard Mazilu - director general SC Ţiriac Auto Constanţa. “Participarea din acest an a fost una numeroasă, dar şi valoroasă. La Turul Dobrogei au sosit sportivi foarte bine pregătiţi din ţară şi din străinătate şi dacă o vom ţine tot aşa îi vom face concurenţă Turului României. Vrem să facem din această întrecere una de prestigiu la care să participe cît mai mulţi sportivi din străinătate pentru că doar aşa va creşte nivelul ciclismului românesc”, a spus Petrică Munteanu. “Cele mai multe premii au plecat spre bulgari, care am înţeles că sînt mai buni la ciclism decît noi. Ne bucură prezenţa lor aici pentru că am înţeles de la specialişti că a fost un foarte bun test de pregătire pentru Turul României, care va pleca pe 7 iunie de la Constanţa”, a adăugat Elena Frîncu.