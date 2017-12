Turul Ciclist al Dobrogei lasă loc Turului României

Reluat în 2007 după o pauză de aproape 30 de ani, Turul Ciclist al Dobrogei a devenit în cei trei ani de la revenirea în prim-plan o competiţie de referinţă în programul intern al întrecerilor de ciclism. Încheiat duminică la Constanţa, Turul Dobrogei a lăsat loc pregătirilor pentru cea mai importantă întrecere internă, Turul României, care va debuta peste doar trei săptămîni, tot la Constanţa. Cu toate că premiile acordate au fost diminuate faţă de cele de anul trecut, acest lucru nu i-a împiedicat pe cei mai buni ciclişti din România, dar şi din străinătate, să sosească la Constanţa şi să lupte pentru cele două tricouri puse la bătaie. Şi pentru ca totul să fie ca la carte, întrecerea din acest an a consemnat şi o premieră, participarea unei cicliste, Lavinia Rolea, din Cluj, dar şi două prezenţe de marcă, Eduard Novak (medaliat cu argint la Jocurile Paralimpice de la Beijing) şi Doru Borobeică (membrul formaţiei Iris şi un înfocat amator de ciclism), care au adus un plus de interes întrecerii. „Îmi face mare plăcere să vin să alerg la acest tur. În primul rînd pentru frumuseţea acestui sport şi sper să facem cîţi mai mulţi oameni să meargă cu bicicleta, pentru că este mult mai ecologic şi foarte bine pentru inimă”, a spus componentul formaţiei Iris, care a sprintat, duminică, în Turul Dobrogei, alături de concurenţii întrecerii. Deşi competiţia s-a încheiat cu succesul bulgarilor la seniori, constănţenii au demonstrat că s-au pregătit foarte bine pentru Turul României şi că sînt adversari de temut. La seniori, Serghei Tvetcov (CS Delma 2003 Medgidia) s-a clasat pe poziţia a patra la general, în timp ce Lucian Voinea şi Alexandru Petculescu (ambii de la CS Bilal 2000 Constanţa) au terminat întrecerea de la juniori pe locul patru, respectiv cinci, în clasamentul general, unde cîştigător a fost Zoltan Sipos. “Ediţia din acest an a fost puţin mai grea, însă anul acesta am beneficiat de ajutorul echipei. Au participat echipe străine şi echipe din ţară foarte valoroase. Din păcate nu pot participa la Turul României, pentru că anul acesta sînt încă junior, dar îmi propun să ajung acolo la anul”, a spus Sipos, care a plecat acasă pentru al doilea an consecutiv cu trofeul învingătorului. După ce rutierii au savurat din plin cele patru etape ale Turului Dobrogei şi s-au bucurat de un soare binevoitor, care a vegheat de-a lungul competiţiei, mulţi dintre ei aşteaptă cu nerăbdare să revină peste trei săptămîni la ţărmul mării, atunci cînd la Constanţa va debuta Turul României. Cea mai importantă întrecere internă va lua startul pe 7 iunie, cu prima etapă, programată în judeţul nostru.