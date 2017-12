Turul Ciclist al României debutează sîmbătă, la Constanţa

Cea mai importantă competiţie ciclistă din ţară, Turul României, va porni la drum sîmbătă, de la Constanţa. Iniţiativa aparţine Consiliului Judeţean Constanţa, care a propus încă de anul trecut ca startul turului să fie dat din oraşul de la ţărmul mării. “Acest eveniment îl datorăm Consiliului Judeţean Constanţa, care, prin preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, şi preşedintele comisiei de organizare, Petrică Munteanu, şi-a exprimat anul trecut dorinţa ca turul să plece de la Constanţa. Astfel, capitala sportului în sezonul estival are privilegiul de a găzdui startul”, a declarat directorul DSJ, Elena Frîncu. “Este o bucurie că avem ciclism de acest nivel la Constanţa. Ajuns la a treia ediţie modernă, Turul Dobrogei a înregistrat un succes deosebit şi încercăm să asigurăm cele mai bune condiţii de desfăşurare şi pentru Turul României. Competiţia dobrogeană creşte în valoare de la an la an şi, dacă o vom ţine tot aşa, poate că în doi ani o să ne înscriem în calendarul internaţional”, a adăugat Petrică Munteanu. “Sîntem întotdeauna alături de autorităţile locale care doresc să se implice şi vin cu propuneri. În urmă cu două luni vorbeam doar la nivel de proiect despre acest tur, iar în acest moment ne pregătim de start. Ne-am dori ca din anul următor să devină cursă profesionistă şi să aducem în România nume importante din ciclismul internaţional”, a spus reprezentantul Federaţiei Române de Ciclism, Lucian Hugeanu.

Toţi sportivii şi oficialii vor fi cazaţi la Hotelul “Flora” din Mamaia, iar fondurile necesare pentru desfăşurarea competiţiei la Constanţa, în valoare de 120.000 de lei, vor fi acoperite de Consiliul Judeţean Constanţa. La întrecere vor participa opt echipe, trei din ţară, printre care şi reprezentanta judeţului Constanţa, CS Delma 2003 Medgidia, şi cinci de peste hotare. Turul va debuta sîmbătă, cu prologol competiţiei, un contratimp individual care va trece şi prin staţiunea Mamaia, organizatorii urmînd să anunţe astăzi ora de start. Duminică va avea loc prima etapă a întrecerii, startul festiv fiind programat din faţa Sălii Sporturilor, la ora 13.00. Premiile totale ale Turului României sînt de 25.000 de euro.