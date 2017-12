Turul Dobrogei la ciclism pleacă la drum

A 12-a ediţie a Turului Dobrogei, competiţie organizată de Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon, DJST Constanţa şi Ciclism Bilal 2000 Constanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, AutoGrup Constanţa şi Poliţia Rutieră, porneşte azi la drum. Turul Dobrogei este organizat în cadrul proiectului pus la punct de CJC şi DJST, „Prezent la sport, absent la doctor”. Afectată de criza financiară, întrecerea va aduce la start puţin peste 50 de rutieri, doar de la echipe din România. „Din păcate, loturile naţionale de juniori şi seniori ale Republicii Moldova ne-au anunţat că nu vor participa, întrucât seniorii ar fi trebuit să plece din România direct în altă ţară şi nu au primit viză. În absenţa străinilor va scădea un pic nivelul, dar lupta pentru trofeu va fi extrem de dură. La seniori, principalul favorit pare Alexandru Ciocan, de la Dinamo Bucureşti, însă Intersport Miercurea Ciuc are în componenţă doi moldoveni şi doi ucraineni, a căror valoare o vom vedea abia în această întrecere”, a explicat preşedintele Ciclism Bilal 2000 Constanţa, Victor Bănescu. Conducătorul grupării de pe litoral speră ca elevii săi să confirme rezultatele bune înregistrate şi în ediţia trecută. „La Elite, speranţele se îndreaptă către Lucian Voinea, component al lotului naţional şi olimpic al României. El va concura la Under 23, dar va puncta în clasamentul pe seniori. În schimb, la juniori ne-am propus să câştigăm aşa cum am făcut-o şi anul trecut, principalul candidat fiind Bogdan Vlad”, a adăugat Bănescu.

Ediţia din acest an a Turului Dobrogei începe azi, la ora 9.30, din faţa Sălii Sporturilor, cu un prolog pe distanţa de 5 km, până la Hotelul Caraiman din staţiunea Mamaia, pe traseul Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia - intrare în Staţiunea Mamaia - sens giratoriu Hotel Caraiman Mamaia, în pluton compact. Jumătate de oră mai târziu, va debuta contratimpul individual, pe traseul Hotel Caraiman - Aqua Magic Mamaia, iar în cursul după-amiezii, de la ora 15.00, este programată prima etapă, care se va întinde pe distanţa a 80 km. După startul festiv, programat la sediul AutoGrup Sud Constanta, cicliştii vor lua startul tehnic, la ieşire din oraş. Ei se vor întrece pe traseul Borna km 5+500 - Intersecţie drum judeţean Localitatea Cumpăna - Lazu - Agigea - sens giratoriu Eforie Nord - Eforie Sud - Tuzla - Intersecţie Costineşti - Loc. 23 August - întoarcere la primul sens giratoriu Mangalia şi retur Constanţa - Borna 5+500.