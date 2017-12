Tusk: Marea Britanie are opţiunea de a evita Brexit

Marea Britanie încă are posibilitatea de a nu părăsi Uniunea Europeană, afirmă Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, subliniind că Londra va descoperi că aceasta va fi singura opţiune alternativă la un "Brexit dur", întrucât orice despărţire de Blocul comunitar va avea efecte negative.

Donald Tusk, care va monitoriza negocierile dintre Bruxelles şi Londra, a admis că o rămânere a Marii Britanii în UE pare improbabilă în acest moment, dar a avertizat Londra că nu prea sunt şanse să obţină un "Brexit delicat" - adică să menţină beneficiile apartenenţei la Uniunea Europeană prin contribuţii minime.

"Nu are sens să facem speculaţii despre un aşa-numit «Brexit delicat»", a declarat Donald Tusk într-un discurs rostit la Centrul pentru Politici Europene, cu sediul la Bruxelles.

"Acestea sunt pur şi simplu speculaţii teoretice. În opinia mea, singura alternativă reală la un «Brexit dur» este «niciun Brexit». Chiar dacă în acest moment nimeni nu crede în această posibilitate", a subliniat Tusk, citat de site-ul agenţiei Reuters.

Liderii europeni au atras atenţia Marii Britanii că libertatea de circulaţie a cetăţenilor UE şi contribuţiile la bugetul comunitar reprezintă elemente esenţiale pentru ca Marea Britanie să aibă acces la piaţa unică. Însă Guvernul conservator condus de Theresa May a semnalat că nu vrea să contribuie la bugetul UE după Brexit şi că va opri circulaţia cetăţenilor europeni.

Pieţele financiare au reacţionat deja la semnalele că Marea Britanie s-ar îndrepta spre un Brexit dur, adică spre un acces limitat la piaţa comunitară. În acest context, valoarea lirei sterline a ajuns vineri la cel mai mic nivel din ultimii 31 de ani. Investiţiile vor avea de suferit dacă Marea Britanie nu va obţine acces preferenţial la piaţa unică a Uniunii Europene, a avertizat săptămâna trecută Confederaţia Industriei Britanice, cerând Guvernului Theresa May să excludă urgent posibilitatea unui Brexit dur.

Ieşirea definitivă a Marii Britanii de pe piaţa Uniunii Europene după desprinderea ţării de Blocul comunitar riscă să genereze pierderi de 66 de miliarde de lire pe an pentru economia britanică, iar PIB-ul ar putea scădea cu aproape 10%, arată documente ale Trezoreriei citate de presa de la Londra. Conform documentelor, citate de publicaţiile The Times şi The Independent, Marea Britanie riscă să aibă pierderi de 66 de miliarde de lire (73 de miliarde de euro) anual în cazul unui "Brexit dur", o separare totală de structurile pieţei unice europene. În plus, potrivit cifrelor guvernamentale, valoarea PIB-ului britanic ar putea scădea cu 9,5%. Cifrele, conţinute în documente guvernamentale, se bazează pe un studiu controversat publicat în luna aprilie, înaintea referendumului pe tema Brexit, de fostul ministru britanic al Finanţelor George Osborne. Departamentul britanic al Trezoreriei a anunţat că menţine aceste cifre, potrivit cotidianului The Independent.