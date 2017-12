Tutunul provoacă decesul a peste jumătate dintre persoanele care fumează cu regularitate

Fumatul nu mai este un obicei acceptabil în societate în majoritatea țărilor care implementează Convenția-cadru pentru Controlul Tutunului, dar continuă să fie o cauză considerabilă de mortalitate, producând decesul a peste jumătate dintre persoanele care fumează cu regularitate, potrivit EFE. Aceste afirmații aparțin secretarului Convenției-cadru, Vera Luiza da Costa e Silva, și au fost făcute într-o conferință de presă ținută la Geneva în ajunul împlinirii a zece ani de la data intrării în vigoare, la 27 februarie 2005, a acestui prim tratat încheiat vreodată sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Având ca scop combaterea epidemiei mondiale de tabagism, tratatul avea, la data intrării sale în vigoare, 40 de state semnatare, iar în prezent numărul acestora este de 168 (reprezentând aproximativ 90% din populația globului). Cele mai recente date difuzate de OMS arată că, în fiecare an, mor din cauza fumatului șase milioane de persoane, număr care s-ar putea reduce considerabil dacă se va îndeplini obiectivul vizând diminuarea cu 30% până în 2025 a consumului de tutun în țările semnatare ale convenției. Progresele înregistrate variază foarte mult, printre țările cu cele mai bune rezultate figurând Finlanda, Irlanda, Noua Zeelandă și o serie de state insulare din Pacific, care se definesc drept „lipsite de tutun” (având în vedere că fumătorii reprezintă sub 15% din populație). Eforturile de diminuare a fumatului sunt afectate de publicitate și de creșterea ofertei de dispozitive electronice de inhalare a nicotinei fără a face fum, precum și a celei legate de alte forme de consum de tutun, cum ar fi narghileaua. O altă problemă este legată de faptul că, în multe regiuni, fumatul face parte din cultura locală. Pe de altă parte, sunt foarte multe acțiuni, inclusiv în justiție, întreprinse de firmele producătoare de tutun contra măsurilor menite să combată tabagismul, a menționat Da Silva, subliniind că „există tot mai multe amenințări și că industria tutunului devine tot mai agresivă”. În deceniul care a trecut de la intrarea în vigoare a Convenției-cadru, 80% dintre țările semnatare și-au întărit legislația în privința limitării consumului de tutun, iar costul unui pachet de țigări a crescut în medie cu 150%.