TUZLA - Primarul şi membri ai Consiliului Local, la „cuţite”

Pe fondul neînţelegerilor continue dintre consilieri şi viceprimar, dintre primar şi consilieri, aleşii locali din Tuzla au hotărît să îl repună în funcţia de viceprimar pe liberalul Marian Sărăcilă, în condiţiile în care, la începutul lui septembrie 2008, aceiaşi consilieri hotărîseră demiterea sa din funcţie, după trei luni de mandat. Un adevărat scandal a început după ultima şedinţă de Consiliu Local (CL), care a avut loc pe 12 mai. Consilierii PNL, PD-L şi PNG au venit în şedinţa de CL cu 10 puncte suplimentare pe ordinea de zi, unul privind suspendarea din funcţie a actualului viceprimar, Gheorghe Bălăbălescu şi un altul prin care se alege un alt viceprimar - Sărăcilă. Ambele hotărîri au fost aprobate de jumătate plus unu din numărul consilierilor aleşi. „Motivul invocat de o parte dintre consilierii locali a fost că fiecare formaţiune politică ar trebui să aibă, pe rînd, în fiecare an, cîte un viceprimar. Nici măcar nu s-au pregătit pentru votul care urma să aibă loc. Au introdus voturile într-o urnă improvizată dintr-o cutie de bomboane“, a declarat primarul comunei Tuzla, Constantin Micu. El a precizat că pînă cînd nu primeşte avizul de legalitate din partea Prefecturii pentru cele două hotărîri nu le va pune în aplicare. Nemulţumiţi de faptul că hotărîrea CL nu a fost pusă în aplicare, adepţii ideii de “viceprimar provizoriu în funcţie de pohtele consilierilor” au depus, ieri, la Parchetul Constanţa, o plîngere penală împotriva primarului. Constantin Micu a afirmat însă că nu este prima dată cînd se întîmplă aşa ceva, aleşii locali ai celor trei formaţiuni politice depunînd, cu ceva timp în urmă, o plîngere la DNA pentru mai multe lucrări care au fost făcute de administraţia locală şi pentru care şi-au dat şi ei acceptul. “Umblă cu tot felul de prostii în loc să punem împreună umărul la treabă şi să facem ceva pentru localitate“, a mai spus Micu. Pe de altă parte, consilierul PD-L Constantin Dina a declarat că motivul pentru care s-a cerut destituirea lui Bălăbălescu din funcţie este acela că nu exista o comunicare între viceprimar şi consilieri. “De multe ori eram dezinformaţi, primeam convocatorul în ziua în care se ţinea şedinţa de CL. Viceprimarul ar trebui să fie liantul între primar şi conslieri, lucru pe care nu l-am regăsit la Bălăbălescu. Dacă primarul nu este mulţumit de această hotărîre, o poate ataca în contencios administrativ, însă trebuie să o pună în aplicare“, a declarat consilierul local. În paralel cu demersurile pentru demiterea viceprimarului, consilierii din cele trei formaţiuni politice au demarat strîngerea de semnături pentru organizarea unui referendum privind schimbarea primarului. „Primarul a spus în mai multe rînduri că vrea să dizolve CL, pentru că nu sîntem de acord cu proiectele propuse de el. Atunci am hotărît şi noi să strîngem semnături pentru schimbarea lui. Foarte mulţi oameni sînt nemulţumiţi de modul în care îşi desfăşoară el activitatea“, a declarat Dina. În replică, primarul nu a declarat decît că cetăţenii nu sînt informaţi corect atunci cînd sînt puşi să semneze pe lista pentru referendum. “Li se spune că este vorba despre privatizarea cimitirului sau alte chestii de genul“, a declarat Micu.