Tuzla, din nou sub ameninţarea inundaţiilor

Autorităţile judeţului Constanţa atrag atenţia că trebuie luate măsuri imediate pentru pomparea apei din balta Tuzla. Într-un document înaintat guvernanţilor, Consiliul Judeţean Constanţa a avertizat că, în prezent, balta are o adâncime de 163 de centimetri, faţă de 75 de centimetri cât este normal, aprox. 80 de gospodării din localitate fiind în pericol de a fi inundate din nou, poate la fel de grav ca în 2005, când zeci de familii au rămas fără case în urma unei viituri. Locuitorii din Tuzla, care au casele în apropierea bălţii, spun că nivelul apei creşte încet, dar sigur, în condiţiile în care judeţul Constanţa se află sub avertizare cod de ploi. Membrii familiei Ivanov au povestit că, în cazul unei ploi puternice, casa va fi pusă la pământ de ape în numai câteva clipe. Conducerea administraţiei locale spune că, deocamdată, totul este sub control, dar lucrurile pot lua o altă întorsătură dacă ploile vor continua să fie puternice. Potrivit afirmaţiilor viceprimarului Reşit Taner, pericolul pentru localitatea sa vine de la faptul că apa din balta Tuzla nu a mai fost pompată din 2009, astfel că nivelul ei a crescut alarmant de mult. Reşit Taner precizează că, deşi balta este în administrarea comunei Tuzla, s-a făcut apel către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţilor Funciare (ANIF) pentru a interveni cu pompe. În replică, ambele instituţii au cerut Primăriei să plătească operaţiuni de pompare. „De unde să avem noi bani să plătim închirierea acestor pompe şi să mai şi plătim curentul electric dacă Guvernul ne-a tăiat din bani. În aceste condiţii, noi nu putem decât să sperăm că va ploua liniştit şi că nu va veni o viitură puternică”, a spus Reşit Taner. Viceprimarul spune că, pentru a rezolva problema, autorităţile locale sunt dispuse să cedeze administrarea bălţii Tuzla, numai ca apa să fie pompată, iar casele oamenilor să nu fie în pericol. „Apa nu a mai fost pompată de anul trecut şi de aceea s-a ajuns la această situaţie. A existat şi o soluţie propusă la un moment dat, după viitura din 2005, când au fost distruse zeci de gospodării. Apele Române trebuia să construiască o staţie de pompare a apei între Tuzla şi Eforie Sud, pentru care se alocaseră fonduri. Din ce ştiu eu, s-a ridicat clădirea pentru staţie, dar proiectul a fost oprit din motive pe care nu le cunosc”, a mai afirmat viceprimarul comunei Tuzla. Construirea staţiei de pompare este confirmată de un fost secretar de stat în Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, care, în 2005, afirma că s-a stabilit construirea unei noi staţii de pompare, care să ţină sub control nivelul bălţii Tuzla. Dar, de la evenimentele de coşmar pentru locuitorii din Tuzla au trecut cinci ani şi se pare că cei care se află acum la guvernare şi care se aflau şi în 2005 au uitat de promisiunile făcute oamenilor, fapt pentru care 80 de familii trăiesc cu spaima că apa le va lua din nou casele. În urmă cu cinci ani, o soluţie la îndemână a fost propusă de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, la cererea sinistraţilor de atunci: spargerea digului dintre balta Tuzla şi lacul Techirghiol. De părerile locuitorilor afectaţi de ape nu au ţinut însă cont ministrul Mediului de atunci, Sulfina Barbu, şi Academia Română, care nu au fost de acord cu această idee, pretextând că Lacul Techirghiol este arie naturală protejată şi i-ar distruge salinitatea. Singura soluţie aleasă atunci de guvernanţi a fost cea a Sulfinei Barbu, care a evacuat surplusul de apă din baltă cu pompa electrică, dar care, până la urmă, s-a dovedit a fi o soluţie „consumatoare de bani”. Iată că, după cinci ani, ambiţiile unora îi pot lăsa, din nou, pe mulţi dintre locuitorii comunei Tuzla fără acoperiş deasupra capului.