TVA de 9% la alimente taie și prețurile, și evaziunea

22:24:56 / 27 Mai 2015

jecmaneala

Asta cu reducerea tva este praf in ochii cetateanului. In momentul in care s-a anuntat aceasta masura, toti au ridicat preturile. Asta denota evaziunea mare in aceasta ramura. Nu avea de ce sa mareasca preturile ca doar tva este platit catre stat ca este 24% sau 9%. Reducerea trebuia sa se vada la pretul vechi din magazin. Prosti sunt oamenii, ar trebui sa nu mai cumpere decat putin din aceste alimente, sa se strice pe rafturi, sa vada ca totusi noi sustinem piata. Halal!!!