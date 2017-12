TVA la încasare salvează turismul

Guvernul anunţă astăzi mai multe măsuri fiscale şi facilităţi pentru antreprenori, printre care plata TVA la încasare şi eliminarea obligaţiei de plată a CAS, timp de un, pentru cei care angajează şomeri sub 25 ani. „Sunt măsuri de creştere economică şi creare de locuri de muncă”, a declarat premierul Victor Ponta. Măsura a fost salutată de Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS), care solicită Guvernului o decizie urgentă de modificare a sistemului fiscal, pentru a nu se ajunge la blocaj în turism. „Un hotel care organizează un eveniment emite factura dupa ce clienţii părăsesc locaţia, TVA-ul devenind exigibil în acel moment. În cazul în care clientul nu achită la termen, hotelierul se află în faţa unei duble probleme: pe de-o parte, este nevoit să îşi achite facturile furnizorilor, putând măcar negocia amiabil o întârziere, pe de altă parte trebuie să achite TVA-ul datorat la bugetul de stat. În relaţia cu Fiscul nu îşi poate negocia niciun fel de întârziere, riscând să rămână cu conturile blocate. În acelaşi timp, agenţiile de turism şi tour operatorii emit facturile către turişti în momentul în care ei fac rezervarea, deşi nu se achită decât un avans. Cel mai grav este atunci când turistul renunţă la pachet, agentul economic urmând să îşi recupereze sumele achitate în plus abia în următoarea lună, dacă nu chiar mai târziu”, spune preşedintele FPTS, Dan Matei Agathon, precizând că România are oricum taxe mai mari pe activitatea din turism decât statele concurente. Plata TVA la încasarea facturii ar putea intra în vigoare la 1 august.