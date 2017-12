TVA la pâine scade, evaziunea creşte

La radio se anunţă cu foarte mult aplomb că românii pot suna la un anume număr ca să îi reclame pe comercianţii care nu au redus preţurile la pâine. Desigur, este o manipulare ieftină. Nimeni nu-i obligă pe retaileri să vândă mai ieftin odată cu reducerea TVA pentru panificaţie. Ba mai mult, nimeni nu garantează că evaziunea fiscală din sector va scădea. „Autorităţile au promis controale şi amenzi dure, dar, în realitate, puţine magazine oferă bon fiscal pentru produsele de panificaţie cumpărate. Mai exact, doar 20% dintre magazine fac asta. Încă de când se discuta măsura, ne-am temut că doar unii vor avea de câştigat de pe urma ei”, spun agricultorii. Ei susţin că fiecare kilogram de cereale se vindea cu 65 de bani până nu demult, iar acum, în pură teorie, brutarii produc mai multă pâine şi ar trebui să aibă vânzări mai mari, tocmai pentru că TVA a scăzut: „Problema este că nu am primit comenzi în plus de la fabricile de pâine, astfel că un kilogram de cereale se vinde acum 55 de bani. Pe de altă parte, nicio instituţie nu a făcut până acum vreun control pentru a vedea dacă brutăriile şi magazinele au acte în regulă”. Culmea, vorbim despre un sector în care evaziunea ar trebui să scadă, conform estimărilor guvernamentale. În piaţa bijuteriilor, spre exemplu, unde accizele au crecut la cote SF, evaziunea se va apropia probabil de 90 - 100%. O spun chiar patronatele de profil. Practic, orice câştig rezultat din reducerea TVA la pâine (dacă va fi vorba de aşa ceva) nu va conta câtuşi de puţin în faţa fluxului nou de economie „neagră“. Şi, în plus, românii au fost puşi la colţ cu câteva scumpiri dure (ba chiar şi nişte accize noi) doar pentru că autorităţile au ţinut morţiş să aibă TVA de 9% la pâine, în ciuda faptului că nici FMI şi nici pieţele financiare externe nu au aprobat măsura.