TVA pentru locuinţe sociale - 5%, iar pentru livrarea de manuale şcolare - 9%

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) privind livrarea de manuale şcolare sau proteze ortopedice rămâne de 9%, iar pe construcţii de locuinţe sociale de până la 120 mp de 5%, a anunţat, vineri, premierul Emil Boc, după şedinţa de Guvern. Executivul a adoptat, vineri, normele metodologice privind modificările la Codul fiscal care urmăresc combaterea evaziunii fiscale. \"Prin aceste norme, am consfinţit încă o dată faptul că se menţin cote reduse de TVA la următoarele elemente: 9% cotă de TVA pentru servicii constând în permiterea accesului în castele, case memoriale, muzee, monumente, grădini botanice, târguri, expoziţii, cinematografe, pe livrare de manuale şcolare, cărţi, ziare, reviste, tot 9% TVA. Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia celor dentare, tot 9% TVA, livrarea de produse ortopedice tot 9%, livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar tot 9%, cazarea în sectorul hotelier tot 9% TVA\", a explicat Emil Boc. Întrebat de ce nu au fost incluse în această listă şi protezele dentare, premierul a menţionat că Guvernul a lăsat neschimbate cotele reduse de TVA din Codul fiscal. \"Nu am intervenit pe fond, ci doar am păstrat neschimbate prevederile referitoare la cotele reduse de TVA\", a precizat Boc, adăugând: \"În privinţa cotei de 5% TVA, ea este menţinută pentru locuinţele sociale care se construiesc pe o suprafaţă utilă de maximum 120 mp sau pentru clădiri destinate a fi utilizate pentru cămine de bătrâni sau pensionari, case de copii, centre de recuperare şi reabilitare de minori cu handicap. De asemenea, tot 5% se aplică şi pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenurilor construite de primării ca locuinţe sociale, cu chirie subvenţionată, unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei\", a afirmat Boc. Cota standard a TVA este de 24%, în urma majorării acesteia în luna iunie, de la 19%.