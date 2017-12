TVA-ul la materiile prime agricole, redus la 9%

TVA-ul pentru seminţe, îngrăşăminte, pesticide şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii agricole, a scăzut de la 20% la 9% de la 1 august.

Pe lângă materiile prime agricole, cota redusa de TVA de 9% se aplică şi pentru următoarele tipuri de prestări servicii utilizate în sectorul agricol, respectiv fertilizat, arat, discuit sau grăpat, pregătit pat germinativ cu combinator si modelat sol, semănat sau plantat, tăvălugit, stropit, prăfuit - combatere boli si dăunători, erbicidat, tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor, recoltat sau dislocat culturi, colectarea si balotarea materialului vegetal, prin presare in baloţi, tocat resturi vegetale, prăsit culturi, executat sau deschis rigole in vederea modelarii solului la legume, nivelatul terenului agricol, prin care se asigura o suprafaţă cat mai plana terenului de cultura, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole, plantatul în biloane la cartof si legume, raritul si decoletarea la sfecla de zahar, inşirat, balotat, păpuşit la tutun, cosit, greblat, lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor in ferme zootehnice, săpat gropi pentru plantarea pomilor, tocat coarde, crengi, lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume si fructe, montare sere si/sau solare, dezinfecţia si deratizarea în fermele zootehnice, tunsul oilor, sortarea, marcarea si ambalarea ouălor, etc.

Măsura de reducerea a TVA-ul în sectorul agricol este o măsură adoptată de actualul Executiv cu scopul de a stimula efectuarea de servicii şi de a creşte productivitatea recoltelor, dar şi pentru a scoate de la "negru" anumite prestaţii din domeniul agricol.