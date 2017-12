TVA-ul nu se va majora, dar se va menţine impozitul minim

Guvernul nu va reuşi să menţină deficitul bugetar la un nivel sub 7% din Produsul Intern Brut (PIB) şi va fi obligat să efectueze noi reduceri de cheltuieli bugetare, încercînd să nu majoreze cota unică şi TVA, dar păstrînd impozitul minim, conform datelor prezentate investitorilor de premierul Boc şi ministrul Finanţelor. Surse participante la discuţie au declarat că şeful Guvernului şi ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, au prezentat reprezentanţilor mediului de afaceri situaţia actuală a economiei, în contextul discuţiilor cu Fondul Monetar Internaţional, explicînd că efectele crizei economice sînt majore, iar Guvernul nu va putea menţine în acest an deficitul bugetar la un nivel de sub 7% din PIB. Premierul şi ministrul le-au spus investitorilor că „încearcă” să nu majoreze TVA şi cota unică de impozitare, arătînd că Ungaria a ridicat nivelul TVA, dar efectele rezultate au fost negative. Ei au explicat în acest context utilitatea impozitului minim, susţinînd că dacă ar fi dispus de resurse bugetare suficiente, nici nu s-ar fi gîndit să introducă această taxă. „S-a explicat că dacă erau bani, nu ar fi fost introdus acest impozit dar, în condiţiile actuale, premierul şi ministrul Finanţelor au cerut să se înţeleagă necesitatea acestui impozit, arătînd că firmele nu au falimentat din cauza acestuia şi sugerînd că Executivul nu va renunţa deocamdată la taxă”, au arătat sursele citate. Premierul şi ministrul Finanţelor au arătat, potrivit surselor, că Executivul va fi obligat să efectueze reduceri suplimentare de cheltuieli bugetare, încercînd în acelaşi timp să asigure condiţii favorabile mediului de afaceri.