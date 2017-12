Tyra Banks, în fruntea clasamentului celor mai bine plătite vedete de televiziune

Celebrul fost top-model internaţional s-a clasat pe prima poziţie a clasamentului celor mai bine plătite vedete de televiziune din SUA, întocmit de revista ”Forbes”, pe baza veniturilor obţinute în perioada 1 iunie 2008 - 1 iunie 2009. Tyra Banks a primit 30 de milioane de dolari în perioada menţionată, pentru prestaţia sa din emisiunea America\'s Next Top Model. Poziţia a doua i-a revenit actriţei Katherine Heigl din serialul ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”, pentru rolul care i-a adus venituri de 18 milioane de dolari în aceeaşi perioadă. Podiumul este completat de actriţa Marg Helgenberger, care a primit, în acelaşi interval calendaristic, suma de 9,5 milioane de dolari, graţie prestaţiei sale din serialul ”CSI - Crime si Investigaţii”.

Topul 10 al celor mai bine plătite actriţe de televiziune din SUA a fost completat, în ordine, de Eva Longoria, una dintre protagonistele serialului ”Desperate Housewifes / Neveste disperate”, cu 9 milioane de dolari, Mariska Hargitay, protagonista serialului ”Law and Order / Lege si ordine: Brigada specială”, cu 8,5 milioane de dolari, Julia Louis-Dreyfus pentru ”The New Adventures of Old Christine / Aceeaşi Christine, alte aventuri”, cu 8 milioane de dolari, Maura Tierney pentru rolul din ”ER / Spitalul de Urgenţă”, cu 8 milioane de dolari, Tina Fey, creatoarea şi protagonista serialului ”30 Rock”, cu 7 milioane de dolari, Marcia Cross pentru ”Desperate Housewifes / Neveste disperate”, cu 6,2 milioane de dolari, Jennifer Love Hewitt pentru ”Ghost Whisperer / Mesaje de dincolo”, cu 6 milioane de dolari şi Ellen Pompeo pentru ”Grey’s Anatomy / Anatomia lui Grey”, cu 6 milioane de dolari.