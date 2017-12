Tyson Gay îşi va relua cariera după expirarea suspendării

Deţinătorul recordului SUA în proba de 100 de metri, Tyson Gay, suspendat un an pentru dopaj, a anunţat că îşi va relua cariera după expirarea pedepsei primite, la finalul lunii iunie. "USADA a înţeles ce s-a întâmplat, a înţeles că a fost vorba de o greşeală, de aceea mi-a permis să concurez din nou în acest an", a declarat Gay pentru cotidianul din oraşul său natal, Lexington Herald-Leader. Triplul campion mondial în 2007 şi al doilea cel mai rapid atlet în proba de 100 de metri după Usian Bolt a oferit primele declaraţii după ce agenţia americană antidoping (USADA) l-a suspendat pe un an, până la 23 iunie 2014, pentru trei controale pozitive cu un steroid anabolizant. "Am multe lucruri de spus, dar regulamentul USADA mă împiedică să vorbesc deocamdată despre acest caz", a precizat atletul. Gay, 31 de ani, a primit o sancţiune redusă la un an de la doi ani, pentru că a colaborat cu autorităţile americane antidoping. Pedeapsa primită presupune în acelaşi timp anularea tuturor rezultatelor sale de la 15 iulie 2012, printre care se numără şi medalia de argint cucerită la JO de la Londra, în proba de ştafetă 4x100 de metri. Campionatele de atletism ale SUA vor avea loc între 26 şi 29 iunie la Sacramento (California) şi Gay ar putea participa la această competiţie.