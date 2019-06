U. Cluj a câştigat Cupa „Hagi-Danone” 2019

Ediţia din acest an a Cupei „Hagi-Danone” Under 12, competiţie rezervată copiilor născuți după 1 ianuarie 2007, desfăşurată săptămâna trecută, pe terenurile Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, a fost câştigată de Universitatea Cluj. În finală, clujenii s-au impus după executarea loviturilor de departajare, cu scorul de 6-4, în duelul cu New Stars București.

După încheierea finalei a urmat festivitatea de premiere, care a fost oficiată de ambasadorul Danone pentru România, Gheorghe Hagi, și de președintele Academiei de fotbal „Gheorghe Hagi”, Pavel Peniu. Pe lângă cupele și diplomele oferite formațiilor clasate pe podiumul ediției a X-a, organizatorii au acordat și câteva premii speciale -

Cel mai bun portar: Luca Geantă (Liceul Sf. Pantelimon București).

Golgheter: Denis Crișan (U. Cluj).

Cel mai tehnic jucător: Robert Drăghici (Dinamo București).

Cel mai bun jucător al turneului: Eric Somandru (New Stars București).

Câștigătoarea compeției s-a calificat la turneul mondial „Danone Nations Cup”, care va avea loc la Barcelona, în perioada 8-12 octombrie 2019.

În ciuda faptului că a încheiat confruntările din faza grupelor fără gol primit (golaveraj: 7-0), echipa Academiei Hagi s-a clasat pe locul 3 în Grupa B și a ratat prezența în semifinalele competiției. Rezultatele formaţiei constănţene: 0-0 cu Liceul Sf. Pantelimon București, 0-0 cu Dinamo București, 5-0 (au marcat Manea 2, Doicaru, Sima, Tănase) cu FC Argeș, 2-0 (Doicaru, Pătruşi) cu Școala Gimnazială Corod şi 0-0 cu Școala Europa Tg. Mureș.

Lotul Academiei Hagi 2007 care a participat la Cupa „Hagi-Danone” 2019: Andrei Maer şi Edgar Cadar - portari; Ștefan Beu, Matei Nanciu, Mihai Iliescu, Raul Cornei, Iustin Doicaru, Paris Tănase, Mateo Manea, Cristian Sima, Eduard Belecciu şi David Pătru - jucători de câmp. Antrenor: Stere Banoti. Director coordonator: Mihai Stere.